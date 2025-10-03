Россия могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР
Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи после двухмесячного перерыва. На это указывают свежие спутниковые снимки, зафиксировавшие движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NK Pro.
Согласно анализу спутниковых изображений Planet Labs, судно Lady R, находящееся под международными санкциями за участие в незаконных операциях с оружием, вновь зафиксировано в северо-восточном порту Расон. Этот визит стал первым за последние два месяца и, как считают эксперты, может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке.
Детали перемещений судна
По данным аналитиков, 2 октября судно выгрузило контейнеры в порту Расон. До этого оно заходило в российский порт Восточный, где находилось с 24 по 26 сентября, готовясь к рейсу. Уже на следующий день Lady R могла переместиться к соседнему пирсу, где с середины сентября скапливались новые контейнеры.
Неизвестное содержание грузов
Точное содержимое контейнеров, которые транспортируются с августа 2023 года, остается неопределенным. При этом эксперты допускают, что речь идет о военных поставках, которые могут осуществляться не только морским путем, но и через железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.
Версия о маскировке
Аналитики обращают внимание, что длительное хранение контейнеров на причале без немедленной отгрузки может означать их пустоту либо использование в качестве прикрытия для других видов грузов. Такая тактика позволяет затруднить отслеживание реального назначения перевозок.
Напоминаем, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил о планах нарастить потенциал ядерных сил страны. По его словам, развитие так называемого "щита и меча" рассматривается в Пхеньяне как ключевая задача государственной политики.
Отметим, что США ввели дополнительные санкции против властей Северной Кореи и Мьянмы, обвинив их в сотрудничестве и получении прибыли, которую Пхеньян направляет на развитие программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.