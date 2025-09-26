США объявили санкции против сети финансирования оружия массового уничтожения КНДР
Правительство США объявило новые санкции против режимов Северной Кореи и Мьянмы из-за их сотрудничества и получения доходов, которые КНДР использует для финансирования программ по оружию массового уничтожения и баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Как отмечается, под ограничения попали пять человек и одна организация, которые помогали получать незаконные доходы для северокорейского режима, в частности через продажу оружия военному режиму в Бирме.
В ведомстве отметили, что незаконные программы КНДР представляют прямую угрозу для США и союзников, а потому Вашингтон продолжит разрушать финансовые сети, которые их поддерживают.
Санкции направлены против зарубежных представителей северокорейских структур - Корейской корпорации по развитию горной промышленности (KOMID) и Генерального бюро разведки (RGB), которые уже находятся под санкциями ООН и США.
KOMID является главным экспортером оружия и оборудования для ракетных программ КНДР, а RGB занимается военными и разведывательными операциями за рубежом.
Особое внимание американская сторона уделила сотрудничеству KOMID с бирманской компанией Royal Shune Lei, которая с 2022 года заключала контракты на поставку оружия и оборудования для армии Мьянмы.
Кроме того, под санкции попали представители КНДР, занимавшиеся отмыванием денег через бизнес в Лаосе и Таиланде.
В Минфине США отметили, что эти действия перекрывают финансовые потоки для Пхеньяна и прерывают продажу оружия в Бирму, которая активно использует его в военных операциях против оппозиции.
Последствия санкций
Сегодняшние санкции США предусматривают блокирование всего имущества и долей в собственности указанных лиц или организаций, если они находятся в США или под контролем американских граждан.
Также блокируются компании, более 50% которых принадлежит этим лицам. Все операции с их имуществом без специального разрешения запрещены.
Оружие КНДР
Напомним, недавно диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна разработала "мощное секретное оружие", однако конкретные детали он не раскрыл.
Между тем в Южной Корее сообщили, что у Пхеньяна может быть до 2 000 кг высокообогащенного урана, чего хватает для создания десятков ядерных бомб.
Кроме того, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что КНДР завершает разработку межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести ядерный удар по США.