В каких регионах критическая ситуация в энергетике и почему: в "Укрэнерго" ответили

Критическая ситуация в энергетике сейчас сохраняется во всех прифронтовых регионах, а также в Одесской области. Причина - интенсивные атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.

По словам Зайченко, российские оккупанты используют в этих регионах для терактов против энергетики весь спектр ударных средств - ракеты, "Шахеды", FPV-дроны, артиллерию, управляемые авиабомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня.

"И там тяжелее всего выполнять ремонтные работы, потому что есть опасность для ремонтного персонала. И там только в сотрудничестве с ВСУ удается выполнять, обеспечивать безопасность для наших сотрудников, для сотрудников генерирующих компаний и операторов систем распределения для того, чтобы выполнить те ремонты", - отметил он.

По состоянию на 2 января постоянно критическая ситуация в энергетике наблюдается в прифронтовых Донецкой, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Отдельно от них стоит Одесская область - она не прифронтовая, но оккупанты постоянно пытаются бить там по энергетическим объектам.