Отключения света в большинстве регионов: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 3 января

В субботу, 3 января, свет для бытовых потребителей продолжат отключать по графикам в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Отмечается, что в течение суток в большинстве регионов будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" в очередной раз отметили, что графики отключения света продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины.