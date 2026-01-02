Отключения света в большинстве регионов: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 3 января
В субботу, 3 января, свет для бытовых потребителей продолжат отключать по графикам в большинстве областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Отмечается, что в течение суток в большинстве регионов будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
"Укрэнерго" в очередной раз отметили, что графики отключения света продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины.
Обстрелы энергетики Украины
Напомним, в ночь на 2 января оккупанты атаковали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, есть обесточивания. Без света были потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.
Отметим, Россия в ночь на 1 января атаковала энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Значительное количество потребителей осталось без света.
В новогоднюю ночь страна-агрессор атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.
В частности, российские войска атаковали Волынскую область всю ночь. Из-за обстрелов энергетики без света остались более 103 тысячи абонентов.
РБК-Украина ранее писало, что ночью и утром 27 декабря Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.
Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.
В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.