"Последствия колоссальные": в ДТЭК показали видео с атакованных РФ энергообъектов в Одессе

В компании ДТЭК показали разрушения энергетических объектов в Одесской области, которые были атакованы российскими оккупантами вечером 31 декабря, перед Новым годом. Разрушения от терактов РФ на объектах просто колоссальные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Facebook .

В частности, в новогоднюю ночь россияне устроили дроновые теракты на двух энергетических объектах в Одесской области. Они питают дома части жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

"Последствия атаки - колоссальные. В канун нового года благодаря пожарным удалось потушить пожар на подстанциях, а после допуска от военных начали работать энергетики", - сказано в сообщении.

Энергетики работали даже в новогоднюю ночь, чтобы восстановить энергоснабжение. По состоянию на 2 января после нескольких суток напряженной работы удалось частично восстановить энергоснабжение населения. Сейчас графики стабилизационных отключений на территории Одесской области не применяются.

"Однако, возможны сетевые ограничения в Одесском районе области, в частности в Одессе. Это вынужденные аварийные отключения света в случае стремительного роста потребления электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки поврежденного после вражеских атак оборудования", - добавили в компании.