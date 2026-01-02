ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Последствия колоссальные": в ДТЭК показали видео с атакованных РФ энергообъектов в Одессе

Украина, Одесса, Пятница 02 января 2026 15:31
UA EN RU
"Последствия колоссальные": в ДТЭК показали видео с атакованных РФ энергообъектов в Одессе Иллюстративное фото: частично восстановить поставки энергии удалось через три дня работы (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В компании ДТЭК показали разрушения энергетических объектов в Одесской области, которые были атакованы российскими оккупантами вечером 31 декабря, перед Новым годом. Разрушения от терактов РФ на объектах просто колоссальные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Facebook.

В частности, в новогоднюю ночь россияне устроили дроновые теракты на двух энергетических объектах в Одесской области. Они питают дома части жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

"Последствия атаки - колоссальные. В канун нового года благодаря пожарным удалось потушить пожар на подстанциях, а после допуска от военных начали работать энергетики", - сказано в сообщении.

Энергетики работали даже в новогоднюю ночь, чтобы восстановить энергоснабжение. По состоянию на 2 января после нескольких суток напряженной работы удалось частично восстановить энергоснабжение населения. Сейчас графики стабилизационных отключений на территории Одесской области не применяются.

"Однако, возможны сетевые ограничения в Одесском районе области, в частности в Одессе. Это вынужденные аварийные отключения света в случае стремительного роста потребления электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки поврежденного после вражеских атак оборудования", - добавили в компании.

Напомним, что из-за российских терактов новогоднюю ночь 2026 года энергетики Одесской области встретили на работе. Команда ДТЭК восстанавливала электроснабжение после очередных атак врага, которые оставили без света десятки тысяч одесситов.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2025 года россияне совершили несколько атак ударными дронами на Одессу, в результате чего в городе зафиксировали ряд ЧП. Из-за обстрелов РФ произошло падение дронов и обломков, возгорание на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов.

Всего в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Одесса Война в Украине
Новости
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем