"Последствия колоссальные": в ДТЭК показали видео с атакованных РФ энергообъектов в Одессе
В компании ДТЭК показали разрушения энергетических объектов в Одесской области, которые были атакованы российскими оккупантами вечером 31 декабря, перед Новым годом. Разрушения от терактов РФ на объектах просто колоссальные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Facebook.
В частности, в новогоднюю ночь россияне устроили дроновые теракты на двух энергетических объектах в Одесской области. Они питают дома части жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы.
"Последствия атаки - колоссальные. В канун нового года благодаря пожарным удалось потушить пожар на подстанциях, а после допуска от военных начали работать энергетики", - сказано в сообщении.
Энергетики работали даже в новогоднюю ночь, чтобы восстановить энергоснабжение. По состоянию на 2 января после нескольких суток напряженной работы удалось частично восстановить энергоснабжение населения. Сейчас графики стабилизационных отключений на территории Одесской области не применяются.
"Однако, возможны сетевые ограничения в Одесском районе области, в частности в Одессе. Это вынужденные аварийные отключения света в случае стремительного роста потребления электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки поврежденного после вражеских атак оборудования", - добавили в компании.
Напомним, что из-за российских терактов новогоднюю ночь 2026 года энергетики Одесской области встретили на работе. Команда ДТЭК восстанавливала электроснабжение после очередных атак врага, которые оставили без света десятки тысяч одесситов.
В новогоднюю ночь 31 декабря 2025 года россияне совершили несколько атак ударными дронами на Одессу, в результате чего в городе зафиксировали ряд ЧП. Из-за обстрелов РФ произошло падение дронов и обломков, возгорание на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов.
Всего в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.