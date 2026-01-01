ua en ru
Одесса под обстрелами: энергетики ДТЭК работали в новогоднюю ночь, чтобы восстановить свет

Одесса, Четверг 01 января 2026 13:05
Одесса под обстрелами: энергетики ДТЭК работали в новогоднюю ночь, чтобы восстановить свет Энергетики Одесской области продолжают восстанавливать свет после атак (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Новогоднюю ночь 2026 года энергетики Одесской области встретили на работе. Команда ДТЭК продолжает восстанавливать электроснабжение после очередных атак врага, которые оставили без света десятки тысяч одесситов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Враг повредил десятки объектов

В декабре российские обстрелы разрушили 10 подстанций области. Всего в 2025 году зафиксировано 25 атак на энергообъекты, включая два новых случая 31 декабря.

Работа без выходных

Несмотря на повреждения, энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в домах одесситов.

"Не все удается, но мы не отступимся", - отмечают в ДТЭК.

Поздравление с Новым годом

Команда компании поздравила украинцев и пожелала мира, тепла и света, подчеркнув: "И знаем, что так будет. Слава Украине!"

Атака на Одессу

В новогоднюю ночь россияне совершили несколько атак ударными дронами на Одессу, в результате чего в городе зафиксирован ряд ЧП. Из-за обстрелов РФ произошло падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов.

Добавим, что в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

