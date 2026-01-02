В яких регіонах критична ситуація в енергетиці та чому: в "Укренерго" відповіли

Критична ситуація в енергетиці зараз зберігається у всіх прифронтових регіонах, а також в Одеській області. Причина - інтенсивні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

За словами Зайченка, російські окупанти використовують в цих регіонах для терактів проти енергетики увесь спектр ударних засобів - ракети, "Шахеди", FPV-дрони, артилерію, керовані авіабомби (КАБ) та реактивні системи залпового вогню.

"І там найважче виконувати ремонтні роботи, тому що є небезпека для ремонтного персоналу. І там тільки в співпраці з ЗСУ вдається виконувати, забезпечувати безпеку для наших співробітників, для співробітників генеруючих компаній та операторів систем розподілу для того, щоб виконати ті ремонти", - зазначив він.

Станом на 2 січня постійно критична ситуація в енергетиці спостерігається у прифронтових Донецькій, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Окремо від них стоїть Одеська область - вона не прифронтова, але окупанти постійно намагаються бити там по енергетичних об'єктах.