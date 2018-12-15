Київський патріархат і УАПЦ саморозпустилися перед Собором

Фото: Софійський собор (з відкритих джерел)

Об'єднавчий собор відбувався у Києві сьогодні, 15 грудня

Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) перед початком Об'єднавчого собору прийняли рішення про саморозпуск. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обізнані джерела.

За даними джерел, делегації Київського патріархату і УАПЦ перед Собором на окремому засіданні прийняли рішення про саморозпуск. Саме цим була викликана затримка з початком самого Собору.

Нагадаємо, що предстоятель єдиної автокефальної Української православної церкви митрополит Переяславський та Білоцерківськой Єпіфаній (Думенко) закликав всіх ієрархів приєднуватися до новоствореної церкви.

Крім того, президент України Петро Порошенко заявив, що відправиться разом з митрополитом Єпіфанієм до Константинополя за отриманням томосу про створення об'єднаної Православної церкви України від Вселенсього патріарха.

Зазначимо, главою автокефальної української церкви обраний митрополит Переяславський та Білоцерківського Єпіфаній (Думенко).

Додамо, що вручення томосу про створення українскої церкви відбудеться у Стамбулі 6 січня.