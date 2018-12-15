Порошенко поїде разом із Епіфанієм до Константинополя отримувати томос

Фото: Петро Порошенко і митрополит Епіфаній (twitter.com/poroshenko)

Вселенський патріархат вручить томос на початку січня 2019 року

До Константинополя за отриманням томосу від Вселенського патріарха про створення об'єднаної Православної церкви України разом із митрополитом Епіфанієм поїде також президент України Петро Порошенко. Про це передає кореспондент РБК-Україна

Відомо, що новообраний Предстоятель єдиної помісної церкви митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній отримає томос про автокефалію української православної церкви в Константинополі на початку січня 2019 року.

"Дозвольте представити вам новообраного предстоятеля, Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випадає почесна місія поїхати разом з українським президентом до Константинополя на початку січня і отримати довгоочікуваний томос", - заявив Порошенко під час виступу на Софійській площі у суботу, 15 грудня.

Він такоз підкреслив, що владика Епіфаній є представником молодого покоління єпископів, якого на Об'єднавчому соборі висунула УПЦ Київського патріархату і підтримали представники інших церков.

"Але тепер вже немає того розподілу. Той розподіл немає жодного значення. Бо створена об’єднана церква", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, главою автокефальної української церкви обраний митрополит Переяславський та Білоцерківського Єпіфаній (Думенко). Зазначимо, що вручення томосу про створення українскої церкви відбудеться у Стамбулі 6 січня.