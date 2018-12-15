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Єпіфаній закликав архієреїв приєднатись до єдиної помісної церкви

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 18:28
Єпіфаній закликав архієреїв приєднатись до єдиної помісної церкви
Фото: митрополит Єпіфаній (УНІАН)

Об'єднавчий собор обрав Єпіфанія главою єдиної української правосланої церкви

Двері новоствореної єдиної української православної церкви є відкритими для всіх архієреїв. Про це заявив предстоятель єдиної автокефальної Української православної церкви митрополит Переяславський та Білоцерківськой Єпіфаній (Думенко), передає кореспондент РБК-Україна.

"Я б хотів закликати всіх наших співбратів - архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті до всіх. Ми закликаємо всіх до єднання, ми закликаємо всіх бути в цій визнаній єдиній помісній українській православній церкві", - заявив Єпіфаній.

При цьому громадяни на Софіївській площі кричали "Дякуємо" та "Закликаємо".

"Попереду у нас ще багато роботи. Перед усім ми повинні завершити цю справу єднання українського православ’я, плекати нашу українську богословську освіту і науку, молитись про припинення війни та запанування в Україні справедливого миру. Нехай нам у цьому допоможе Господь", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви. За Єпіфанія в другому турі проголосувала більшість архієреїв, які брали участь в Соборі.

Додамо, президент України Петро Порошенко в ході виступу на Софійській площі оголосив про заснування об'єднаної української церкви.

"Щойно всі…помісний собор Української православної церкви КП, собор і всі ієрархи Української автокефальної церкви, група єпископів УПЦ Московського патріархату заснували об’єднану українську церкву. І це диво стало можливо завдяки непохитній позиції патріарха Варфоломія", - заявив Порошенко.

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