Обрано предстоятеля нової української церкви

Фото: митрополит Єпіфаній (УНІАН)

Автокефальну церкву очолив митрополит Єпіфаній

Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви. Про це з місця подій повідомляє корреспонднет РБК-Україна.

За Єпіфанія в другому турі проголосувала більшість архієреїв, які брали участь в Об'єднавчому соборі. У другому турі також були кандидатури митрополита Вінницького і Барського Симеона (УПЦ Московського патріархату) і єпископа Вишгородського і Подільського Володимира (Черпака) з УАПЦ.

Єпіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель має отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Фото: митрополит Єпіфаній (president.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що 13 грудня Собор УПЦ Київського патріархату підтримав кандидатуру митрополита Єпіфанія на пост глави об'єднаної автокефальної церкви. Відзначимо, він входить до найближчого оточення предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Відзначимо, сьогодні у зверненні до учасників Собору перед голосуванням за предстоятеля нової церкви президент Петро Порошенко назвав автокефалію питанням національної безпеки України.

"Ми знаходимо, нарешті, духовну незалежність, яку можна порівняти з набуттям незалежності політичної. Ми обрізаємо мотузки, які прив'язують нас до імперії. Ми повертаємося на свою визначену Богом дорогу і йдемо своїм шляхом", - заявив він.

