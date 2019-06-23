Київпрайд 2019: як проходить Марш рівності в Києві

23 червня з 09:00 у Києві стартує Марш Рівності. Захід на підтримку ЛГБТ-спільноти проводиться у столиці вже кілька років. Однак противники руху щороку виступають з критикою події і роблять спроби зірвати його. Онлайн-трансляція і всі подробиці Київпрайду 2019 - матеріалі РБК-Україна.

Марш рівності 2019 в Києві

Крім самого Маршу Рівності 23 червня, протягом тижня всі бажаючі могли прийняти участь у дискусіях, воркшопах, відвідати презентації фотовиставки та кінопокази, присвячені питанню захисту прав ЛГБТ+.

Тематикою Київпрайду 2019 стала “Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом "Наша традиція - це свобода".

В цілях безпеки всі подробиці про місце і час проведення демонстрації KyivPride 2019 зареєстровані учасники отримали до публічного оголошення цієї інформації, заповнивши спеціальну форму.

Марш Рівності протягом 5 років його проведення супроводжувалося заворушеннями і звинуваченнями в руйнуванні "традиційних цінностей" з боку радикальних та консервативних організацій.

Так і в 2019 році на заходах, приурочених до проведення Київпрайду, 19 червня були здійснені напади на чотирьох відвідувачів креативного простору IZONE.

Невідомі чергували перед входом в ПрайдХаус, чекали, коли люди почнуть розходитися і слідували за ними до станцій метро. Один з постраждалих повідомив, що нападники повалили його на землю, били ногами і заливали перцевим газом.

Як проходив Марш Рівності в 2018 році

Марш рівності KyivPride 2018 в підтримку права ЛГБТ+ спільноти на свободу слова і самовираження відбулася в центрі столиці 17 червня і зібрала понад 5 тисяч учасників.

Колони представників секс-меншин, і всі ті, хто підтримує ідею рівності й відсутності дискримінації за нетрадиційної сексуальної орієнтації, пройшли від будівлі Національної опери України до площі Льва Толстого.

В минулому році захід пройшов відносно спокійно. Перед початком акції на одній з вулиць її противники влаштували пікет і скандували "Ганьба" . У колоні демонстрації періодично відбувалися сутички між активістами-противниками Маршу і правоохоронцями, але поліція оперативно відтісняла їх за оточення.

Все було затримано 57 осіб для встановлення особи і пояснень, але незабаром їх відпустили. Від учасників Київпрайду заяв в поліцію не надходило.