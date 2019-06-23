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Поліція затримала 9 осіб за підготовку провокацій на Марші рівності

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 10:17
Поліція затримала 9 осіб за підготовку провокацій на Марші рівності
Фото: Марш рівності у Києві (РБК-Україна)

Затриманим загрожує до 7 років ув'язнення

Правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації під час проведення Маршу рівності у Києві сьогодні, 23 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, поліція затримала групу правопорушників та вилучила у них "знаряддя для підготовки провокацій".

Зазначається, що вік затриманих - від 18 до 48 років. Поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 296, тобто готування до хуліганства. Затриманим загрожує від 3  до 7 років ув'язнення.

Відзначимо, раніше з'явилася інформація про те, що поліція затримала декілька осіб, які намагалися доставити на місце проведення КиївПрайду екскременти, розфасовані у презервативах.

 

Марш рівності у Києві

Опубліковано РБК-Украина Неділя, 23 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що противники "КиївПрайду" підійшли впритул до місця проведення Маршу рівності у Києві. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули загони кінної поліції.

РБК-Україна писало, що за словами заступника глави МВС Сергія Ярового, за правопорядком під час проведення Маршу рівності у Києві слідкують майже 2 тисячі поліцейських та бійців Нацгвардії.

Крім того, вранці до табору противників проведення "КиївПрайду" у Києві почали стягувати підрозділи поліції. Противники Маршу рівності, у відповідь на дії поліції, перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.

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