Марш рівності 2018: онлайн-трансляція

Під час Маршу рівності правопорядок будуть забезпечувати 5 тис. правоохоронців

Марш рівності 2018 пройде в Києві сьогодні, 17 червня. Учасники зберуться в 09:00 біля Національної опери України. Онлайн-трансляція Київпрайду 2018, всі новини та подробиці, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна.

Марш рівності - це акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Ця подія завершує Київпрайд 2018, який розпочався 8 червня.

Фото: програма заходів Київпрайд 2018 (kyivpride.org)

Крім представників секс-меншин, в марші беруть участь ті, хто підтримують право на рівність і відсутність дискримінації за нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Так, в минулому році на акцію прийшли посол Канади Роман Ващук і посол Великобританії Джудіт Гоуф, європейські депутати Ребекка Хармс, Ана Гомеш і Софія Велд, заступник міністра економіки Максим Нефьодов, нардеп Світлана Заліщук.

Всього в 2017 році на Марш рівності прийшли близько 2 тис. осіб. Все пройшло досить спокійно, за винятком двох невеликих сутичок. Але в результаті ніхто не постраждав.