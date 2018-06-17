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Марш рівності 2018: онлайн-трансляція

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 03:00
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)

Під час Маршу рівності правопорядок будуть забезпечувати 5 тис. правоохоронців

Марш рівності 2018 пройде в Києві сьогодні, 17 червня. Учасники зберуться в 09:00 біля Національної опери України. Онлайн-трансляція Київпрайду 2018, всі новини та подробиці, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна.

Марш рівності - це акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Ця подія завершує Київпрайд 2018, який розпочався 8 червня.

Фото: програма заходів Київпрайд 2018 (kyivpride.org)

Крім представників секс-меншин, в марші беруть участь ті, хто підтримують право на рівність і відсутність дискримінації за нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Так, в минулому році на акцію прийшли посол Канади Роман Ващук і посол Великобританії Джудіт Гоуф, європейські депутати Ребекка Хармс, Ана Гомеш і Софія Велд, заступник міністра економіки Максим Нефьодов, нардеп Світлана Заліщук.

Всього в 2017 році на Марш рівності прийшли близько 2 тис. осіб. Все пройшло досить спокійно, за винятком двох невеликих сутичок. Але в результаті ніхто не постраждав.

 

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Теги публікації: новости, онлайн, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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