Організатори "Київпрайду" повідомили про напади на відвідувачів заходів

Фото: Марш Рівності (фото: kyivpride.org)

Один із постраждалих стверджує, що під час нападу невідомі били його ногами та заливали перцевим газом

У Києві на заходах, приурочених до проведення Маршу рівності у Києві невідомі вчинили кілька нападів на відвідувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook організаторів "Київпрайду".

Організатори закликали людей, які були присутні або ще планують відвідати заходи, бути пильними та обережними.

"Нам стало відомо про декілька нападів на відвідувачів та відвідувачок заходів в рамках КиївПрайду. За можливості, викликайте таксі та їдьте до безпечного місця. Якщо ви їдете на метро, пересідайте на найлюдніших станціях. Не ходіть одні. Ми дуже просимо не гуляти Подолом. Бережіть себе!" - йдеться у повідомленні.

Водночас "Громадське", зі слів одного із постраждалих, повідомляє, що під час нападу невідомі били ногами та заливали перцевим газом.

"Мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", - заявив постраждалий.

Зі слів однієї з організаторок заходу, "перед входом бачили людей, які там чергували і чекали поки люди будуть розходитись".

Вона додала, що це були щонайменше четверо хлопців спортивної статури.

Нагадаємо, в Києві з 16 по 23 червня 2019 року відбувається масштабна ЛГБТ-подія. Крім безпосередньо Маршу рівності - 2019, який выддбувся в неділю, тривають дискусії, кінопокази, вечірки, воркшопи та ін.