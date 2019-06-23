ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На прайді в Києві сталися перші сутички

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 10:13
На прайді в Києві сталися перші сутички
Фото: сутички на "КиївПрайді" (РБК-Україна)

На Марш рівності напали противники "КиївПрайду"

На Марші рівності в Києві сталися перші сутички, поліції вдалося відтіснити противників прайду. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, кілька супротивників прайду увірвалися в колону учасників Маршу рівності і напали на них. Співробітникам поліції вдалося оперативно відреагувати і вивести нападників.

 

Марш рівності у Києві

Опубліковано РБК-Украина Неділя, 23 червня 2019 р.

 

 

Фото: сутички на Марші рівності

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противники "КиївПрайду" підійшли впритул до місця проведення Маршу рівності , який відбувається у Києві сьогодні, 23 червня. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули підрозділи кінної поліції. 

РБК-Україна писало, що за словами заступника глави міністерства внутрішніх справ Сергія Ярового, правопорядок під час проведення Маршу рівності у Києві охороняють майже 2 тисячі поліцейських та бійців Національної гвардії.

Додамо, що вранці 23 червня до табору противників проведення Маршу рівності у Києві почали стягувати підрозділи поліції. Противники "КиївПрайду" , у відповідь на дії правоохоронців, перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.

 

Посольство США виступило на підтримку "КиївПрайду"
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся