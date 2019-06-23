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У Зеленського закликали не допустити зіткнень на Марші рівності

Новини » Політика    23.06.2019 - 08:44
У Зеленського закликали не допустити зіткнень на Марші рівності
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський наголосив, що всі громадяни мають рівні конституційні права та свободи

В Адміністрації президента України Володимира Зеленського закликали правоохоронців не допустити сутичок під час Маршу рівності у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Адміністрації президента у Facebook.

В адміністрації Зеленського наголосили, що всі українські громадяни мають рівні конституційні права та свободи. Також в АП додали, що всі українці є рівними перед законом.

"Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо", - йдеться в заяві.

Крім того, в адміністрації закликали поліцію гарантувати безпеку та не допустити сутичок між прихильниками та противниками Маршу рівності, який проходить сьогодні у центрі столиці.

"Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками маршу", - підкреслили в адміністрації.

У Зеленського закликали не допустити зіткнень на Марші рівності

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до табору противників проведення Маршу рівності у Києві почали стягувати підрозділи поліції. У свою чергу, противники Маршу рівності перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.

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