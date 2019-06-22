ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва сьогодні обмежать рух через "КиївПрайд"

Новини » Суспільство    22.06.2019 - 08:20
У центрі Києва сьогодні обмежать рух через "КиївПрайд"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обмеження руху триватиме до 23 червня

Сьогодні, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу "КиївПрайду". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції Києва у Facebook.

Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 24 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

У центрі Києва сьогодні обмежать рух через &quot;КиївПрайд&quot;

обмеження

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 22 червня закриють рух швидкісного трамваю на Борщагівку. Рух шляхопроводом обмежать на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею у напрямку центру міста.

Як писало РБК-Україна, у Києві з середи, 12 червня, частково обмежили рух транспорту на шляхопроводі на вулицю Михайла Бойчука, а також на вулиці Теодора Драйзера.

Крім того, з 11 червня у столиці через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок.

Також в Україні ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Мінування метро у Києві не підтвердилося Проспект Перемоги в Києві перекриють через реконструкцію Шулявського мосту
Новини України ограничение движенияКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся