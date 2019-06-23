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Противники прайду підійшли до місця початку Маршу, поліція посилила кордони

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 09:31
Противники прайду підійшли до місця початку Маршу, поліція посилила кордони
Фото: Марш рівності у Києві (РБК-Україна)

Поліція посилила загородження

Противники проведення Маршу рівності у Києві підійшли впритул до кордону правоохоронців. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Так, протестувальники перейшли від Червоного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка впритул до кордону силовиків, де має початися Марш. Націоналісти вигукують "Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!".

Правоохоронці посилили загородження та підтягнули кінну поліцію. Ситуацію контролює особисто очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

 

Нагадаємо, раніше в Адміністрації президента Володимира Зеленського закликали поліцію не допустити зіткнень під час проведення Маршу рівності У Києві. В адміністрації наголосили, що всі українські громадяни мають рівні конституційні права та свободи, а також однаково рівні перед законом.

РБК-Україна писало, що до табору противників проведення Маршу рівності у Києві почали стягувати підрозділи поліції. У свою чергу, противники Маршу рівності перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.

23 червня з 09:00 у Києві почався Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти, який проводиться у столиці вже кілька років, однак противники руху щорічно роблять спроби зірвати його.

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