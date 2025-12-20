Над Києвом помітили прапор РФ? Що кажуть у поліції

Відео з дроном із російським прапором, яке 20 грудня ширилося в соцмережах нібито над Києвом, виявилося фейком.

Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна .

"Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк", - заявила Юлія Гірдвіліс.

З слів речниці, правоохоронці оперативно перевірили інформацію, що набула розголосу в мережі.

За результатами перевірки жодних фактів появи дрона з російським прапором у центрі Києва не встановлено. Опубліковані відео не мають підтвердження і є недостовірними.

Атака фейків від РФ

Останнім часом у соцмережах регулярно з’являються провокативні відео та вкиди, які намагаються посіяти паніку або дискредитувати безпекову ситуацію в столиці.

Після кожного подібного випадку Національна поліція закликає громадян перевіряти джерела інформації та довіряти лише офіційним повідомленням.

Раніше правоохоронці неодноразово спростовували фейки, пов’язані з безпілотниками над містами України, наголошуючи: інформаційні атаки є складовою гібридної війни, і критичне мислення залишається ключовим захистом суспільства.