ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Ситуация была критической: в Житомире ночью атаки РФ обесточили 7 котельных

Житомир, Четверг 15 января 2026 14:35
UA EN RU
Ситуация была критической: в Житомире ночью атаки РФ обесточили 7 котельных Фото: в Житомире из-за атаки РФ ночью было обесточено 7 котельных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Житомире ночью 15 января из-за российских атак было обесточено 7 котельных. Ситуация была критической, однако специалистам удалось восстановить теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомиртеплокоммунэнерго".

"Этой ночью из-за вражеских атак 7 котельных были обесточены. Часть из них мы оперативно подключили к генераторам. Стоит понимать, что при таких морозах техника работает на пределе возможностей и иногда нестабильно",- сообщили в компании.

Там отметили, что ситуация была критической: несколько домов уже готовили к сливу теплоносителя, чтобы спасти внутридомовые сети.

Однако благодаря слаженной работе энергетиков и тепловиков удалось подключить все котельные и обойтись без экстренных мер.

Сейчас все котельные в работе, тепло подается в штатном режиме.

"Низкие температуры - это максимальная угроза для теплосетей. Именно поэтому сейчас мы работаем в усиленном режиме Наша главная цель: в случае порыва или другой сложной ситуации максимально быстро отреагировать, чтобы не допустить замерзания системы", - добавили в "Житомиртеплокоммунэнерго".

Удары России по энергетике

Напомним, вчера, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

В ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и жилую застройку. После ударов ситуация с электроснабжением на левом берегу столицы резко осложнилась. Экстренные отключения света продолжаются уже почти неделю.

Кроме того, в ночь на 13 января Россия нанесла повторный удар по энергообъектам в районе Киева, из-за чего энергетики были вынуждены ввести аварийные отключения света по всему городу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу города ситуация остается более сложной, и там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Также в КГГА объяснили, что в результате повреждения энергетических объектов город был вынужден пойти на беспрецедентные меры - остановить систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Война в Украине Атака дронов
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП