Ситуация была критической: в Житомире ночью атаки РФ обесточили 7 котельных

В Житомире ночью 15 января из-за российских атак было обесточено 7 котельных. Ситуация была критической, однако специалистам удалось восстановить теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомиртеплокоммунэнерго" .

"Этой ночью из-за вражеских атак 7 котельных были обесточены. Часть из них мы оперативно подключили к генераторам. Стоит понимать, что при таких морозах техника работает на пределе возможностей и иногда нестабильно",- сообщили в компании.

Там отметили, что ситуация была критической: несколько домов уже готовили к сливу теплоносителя, чтобы спасти внутридомовые сети.

Однако благодаря слаженной работе энергетиков и тепловиков удалось подключить все котельные и обойтись без экстренных мер.

Сейчас все котельные в работе, тепло подается в штатном режиме.

"Низкие температуры - это максимальная угроза для теплосетей. Именно поэтому сейчас мы работаем в усиленном режиме Наша главная цель: в случае порыва или другой сложной ситуации максимально быстро отреагировать, чтобы не допустить замерзания системы", - добавили в "Житомиртеплокоммунэнерго".