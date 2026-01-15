Во Львове раздались взрывы на фоне атаки дронов
Под утро 15 января Россия совершила очередную попытку обстрела Украины. В этот раз взрывы раздались во Львове - примерно в 1000 км от линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Львова Андрея Садового в сети Telegram.
Глава города в 06:41 написала в своем аккаунте, что во Львове слышны взрывы. Также Садовой призвал жителей города соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и не покидать укрытия.
Любая другая информация уточняется, и будет сообщена по мере необходимости и уместности. Не известно, если ли пострадавшие в результате вражеской атаки.
Стоит сказать, что сигнал воздушной тревоги во Львове был объявлен в 06:09. Об этом писал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в сети Telegram. Уже в 06:54 чиновник сообищил, что удар боевого вражеского дрона пришелся на центр Львова. Также Козицкий проинформировал, что все необходимые службы выехали на место попадания дрона, информация уточняется.
На момент публикации материала во Львове дали отбой воздшной тревоги.
Обстрел Украины 15 января
Враг продолжает пытаться нанести ущерб мирному населению Украины, в частности критической гражданской инфраструктуре. Дроны продолжают летать по Украине.
Утром 15 января в Киеве была объявлена воздушная тревога: перед этим военные предупреждали о вражеском беспилотнике, зафиксированном в Вышгородском районе и двигавшемся в направлении столицы, в связи с чем жителей призвали немедленно пройти в укрытия.
Напоминаем, что британская разведка опубликовала свежие данные о потерях российской армии в войне против Украины, показав резкий рост человеческих жертв в конце 2025 года: по информации Минобороны Великобритании, за год Россия потеряла около 415 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, что стало вторым худшим показателем с начала полномасштабной войны после 2024 года, когда потери достигли 430 тысяч человек.
Отметим, что украинская противовоздушная оборона зафиксировала сбитие нового российского дрона "Герань-4", фактически представляющего собой модифицированную копию иранского реактивного беспилотника типа "Шахед", который был оснащен советской авиационной ракетой Р-60.
По информации 413-го батальона Сил беспилотных систем "Рейд", инцидент произошел 13 января, когда дрон был выведен из строя еще до нанесения ударов, что подтвердило эффективность действий украинской ПВО против модернизированных средств воздушного нападения РФ.