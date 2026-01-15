Во Львове раздались взрывы на фоне атаки дронов

Под утро 15 января Россия совершила очередную попытку обстрела Украины. В этот раз взрывы раздались во Львове - примерно в 1000 км от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Львова Андрея Садового в сети Telegram.

Глава города в 06:41 написала в своем аккаунте, что во Львове слышны взрывы. Также Садовой призвал жителей города соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и не покидать укрытия.

Любая другая информация уточняется, и будет сообщена по мере необходимости и уместности. Не известно, если ли пострадавшие в результате вражеской атаки.

Стоит сказать, что сигнал воздушной тревоги во Львове был объявлен в 06:09. Об этом писал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в сети Telegram. Уже в 06:54 чиновник сообищил, что удар боевого вражеского дрона пришелся на центр Львова. Также Козицкий проинформировал, что все необходимые службы выехали на место попадания дрона, информация уточняется.

На момент публикации материала во Львове дали отбой воздшной тревоги.

Обстрел Украины 15 января

Враг продолжает пытаться нанести ущерб мирному населению Украины, в частности критической гражданской инфраструктуре. Дроны продолжают летать по Украине.