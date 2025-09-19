ua en ru
В Киеве запустили "Квартирный учет" онлайн: что изменилось для горожан и ВПЛ

Пятница 19 сентября 2025 07:30
В Киеве запустили "Квартирный учет" онлайн: что изменилось для горожан и ВПЛ На Портале услуг Киева создали раздел "Квартирный учет" для местных жителей и ВПЛ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На Портале услуг Киева появился новый полезный раздел "Квартирный учет" - цифровой сервис, который объединяет все услуги, связанные с квартирным учетом и улучшением жилищных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кому и для чего понадобится "Квартирный учет"

Портал услуг - это онлайн-платформа, которая предоставляет жителям Киева удобный доступ ко всем городским услугам.

После запуска раздела "Квартирный учет" горожане получили возможность быстрее и проще оформлять документы, становиться на квартучет или обновлять данные в своих делах.

В Киеве запустили &quot;Квартирный учет&quot; онлайн: что изменилось для горожан и ВПЛ"Квартирный учет" - официальная очередь на жилье (скриншот: portal.kyiv.digital)

На портале отмечается, что это также официальная очередь на жилье.

"Запись в нее - первый шаг для улучшения ваших жилищных условий, с помощью государства или местных властей", - объяснили украинцам.

В целом же в разделе "Квартирный учет" собраны:

  • как уже полностью оцифрованные услуги;
  • так и те, которые сейчас доступны только оффлайн.

"Для последних на Портале есть подробные инструкции - куда обратиться, какие документы подготовить и как будет проходить процесс. Это позволит быстро сориентироваться и понять все шаги заранее", - рассказали в КГГА.

Отмечается, что в новом разделе можно:

  • подать онлайн-заявление на временное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • обновить данные в личной карточке: изменить фамилию, адрес, разделить или объединить дело;
  • продлить срок проживания во временном жилье;
  • найти простые пошаговые инструкции (как стать на квартирный учет, получить денежную помощь для приобретения жилья или воспользоваться программой софинансирования новой квартиры).

"Новые услуги сейчас работают в бета-версии - они уже полностью доступны, впрочем в дальнейшем их будут совершенствовать и расширять", - объяснили в КГГА.

В Киеве запустили &quot;Квартирный учет&quot; онлайн: что изменилось для горожан и ВПЛПопулярные услуги в новом разделе (скриншот: portal.kyiv.digital)

Кроме того, в "Квартирный учет" были перенесены уже имеющиеся жилищные программы софинансирования для киевлян и военных, а также денежной помощи для приобретения жилья.

"Для участия в них нужна постановка на квартирный учет, и теперь все сервисы собраны в одном месте", - уточнили в пресс-службе Департамента.

В завершение команда Портала отметила, что продолжит переводить сложные жилищные процедуры в онлайн и сделает их удобными и доступными для горожан.

"Чтобы в одном месте можно было решить все главные запросы киевлян - от социальной поддержки и жилищных вопросов до официального сотрудничества города и бизнеса", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему и как именно в Украине предлагают изменить правила предоставления служебного жилья.

Кроме того, мы объясняли, как быстро записаться в ЦНАП онлайн - без очередей и лишнего стресса.

Читайте также про "єОселя" для ВПЛ и прифронтовых жителей - как купить жилье с государственной компенсацией.

