Служебное жилье – только временное и за арендную плату. Какие новые правила предлагают в Раде

Понедельник 08 сентября 2025 19:27
Фото: Елена Шуляк рассказала об изменениях в жилищной политике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на то, что приватизация служебного жилья в Украине прямо запрещена на уровне закона, ее проводят через определенные "лазейки" в законодательстве еще с 90-х годов. Как следствие, фонды государственного, коммунального и ведомственного служебного жилья почти исчерпаны, поэтому возможность использовать этот инструмент решения жилищного вопроса нуждающимся в жилье по работе очень ограничена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк в колонке для Новини.LIVE.

По ее словам, советский централизованный подход к жилищной политике, при котором государство распределяет жилье, а граждане ожидают его безвозмездного получения, до сих пор определяет украинские реалии, особенно в сфере служебного жилья.

А механизм "разгосударствления" превратил его в способ безвозмездной приватизации, тогда как для действительно нуждающихся в жилье оно остается недоступным.

В чем проблема с предоставлением служебного жилья

Как объясняет Елена Шуляк, после увольнения работника служебное жилье должно переходить новому сотруднику, но на практике его часто приватизируют. Хотя это прямо запрещено законодательством, существует лазейка: приватизировать можно жилье, которое перестало быть служебным.

"Это открывает двери для злоупотреблений, когда даже работники с достаточным доходом или уже имеющейся собственностью бесплатно приватизируют жилье, предназначенное для служебных нужд", – подчеркнула она.

Парламентарий добавила, что типичной практикой является оформление квартир на преподавателей академий, судей или их помощников, уже имеющих собственную недвижимость. После перевода в категорию "неслужебного" жилье приватизируется, поэтому государство в итоге теряет ресурс, а врачи или учителя, готовые работать в общинах, не получают поддержки.

Другой законодательный пробел, постоянно сокращающий количество служебного жилья – невозможно выселить льготные категории населения, не обеспечив их альтернативным льготным жильем. Так как такого альтернативного жилищного фонда часто просто не существует, объяснила Шуляк, эти люди продолжают проживать в служебных квартирах.

"То есть проблема нехватки фонда социального жилья подпитывает проблему отсутствия жилья служебного. Все это подрывает доверие к государственным институтам и не позволяет служебному жилью выполнять свою социальную функцию – привлекать и удерживать кадры", – подчеркнула Елена Шуляк.

Как в ВР предлагают изменить подход

Нардеп отметила – украинские реалии противоречат тому, как реализуется политика служебного жилья в ЕС и мире в целом.

Так, согласно результатам исследования лучших международных практик использования служебного жилья, проводимого аналитическим центром "Институт жилья", в мире этот инструмент используют преимущественно в качестве временного жилья, которое предоставляется в аренду тем, кто по характеру работы должен проживать рядом.

"Именно такой подход мы заложили в законопроект №12377, который должен изменить эти рудименты – "Об основных принципах жилищной политики". Он предусматривает, что служебное жилье будет играть свою настоящую роль – временного жилья, которое предоставляется в аренду тем, кто по характеру работы должен проживать рядом", – отметила Шуляк.

Она добавила, что цель предлагаемых изменений не замещать социальное жилье, а служить эффективным инструментом для обеспечения кадрами, необходимыми общинам и государству.

Кто сможет претендовать на служебное жилье

В то же время важно и то, что служебное жилье не будет подлежать приватизации и предоставляться только на период исполнения служебных обязанностей, что должно исключить злоупотребление.

Список категорий лиц, кто будет иметь право на такое жилье, для государственного фонда будет определять Кабмин, а для местных – сами общины.

Нардеп говорит, что новый подход не ущемляет права граждан. Даже проживая в служебном жилье, человек сможет одновременно участвовать в государственных программах поддержки, предполагающих приобретение собственного жилья. Это стимулирует экономическую активность: если человек достаточно зарабатывает, он может постепенно накапливать на собственную квартиру.

"Служебное жилье становится временным решением, которое помогает решить срочный жилищный вопрос и готовит человека к самостоятельному обеспечению жильем в будущем", – резюмировала Елена Шуляк.

Ранее Елена Шуляк рассказала, что в Украине создадут новую систему учета служебного жилья по европейским моделям.

Кроме того, сообщалось о создании Единого государственного реестра служебного жилья, а также кто и при каких условиях сможет пользоваться служебным жильем после реформы.

