"єОселя" для ВПЛ и прифронтовых жителей: как купить жилье с государственной компенсацией
В рамках программы "єОселя" в Украине начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Что такое "єОселя" и с какими банками сотрудничает
"єОселя" - это программа доступного ипотечного кредитования жилья (предоставляет возможность приобрести жилье под льготные процентные ставки) для определенных категорий граждан Украины.
Она является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание благоприятных условий для развития производства.
Программа стартовала в октябре 2022 года, а реализуют ее Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" являются: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK і "Радабанк".
Что и когда изменилось в условиях программы
С 10 сентября 2025 года в рамках программы "єОселя" начал действовать механизм компенсации:
- для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- для жителей прифронтовых территорий.
"Мы понимаем, насколько сложно самостоятельно решить жилищный вопрос людям, которые потеряли дом из-за оккупации или боевых действий на прифронтовых территориях. Поэтому государство берет на себя часть расходов, чтобы сделать ипотеку для них более доступной", - сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Он добавил, что это - не только о социальной поддержке, но и об экономике.
"Мы формируем спрос на жилье, что в свою очередь стимулирует строительную отрасль и смежные производства", - отметил чиновник.
В Минэкономики объяснили, что компенсация от государства по программе "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий заработает после урегулирования механизма взаимодействия между Пенсионным фондом (ПФУ) и банками-партнерами.
Кто может воспользоваться новым механизмом и что он предусматривает
Воспользоваться новым механизмом компенсации могут граждане, которые имеют статус ВПЛ или зарегистрированы на прифронтовой территории.
При этом ни они, ни члены их семей не должны:
- владеть жильем на подконтрольной Украине территории;
- осуществлять отчуждение жилья в течение последних 36 месяцев.
"Исключение - если это жилье расположено на территории, где продолжаются боевые действия, на оккупированной территории или на территории боевых действий, где работают государственные электронные сервисы", - отметили в Минэкономики.
Сообщается, что новый механизм предусматривает:
- возмещение 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% стоимости жилья);
- 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. гривен общего годового платежа);
- до 40 тыс. гривен на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки (комиссий, сборов и страховых платежей).
Какие кредиты можно получить и каковы требования к жилью
В соответствии с условиями программы:
- ВПЛ - могут получить кредит под 7%;
- граждане льготных категорий (военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, медики, педагоги, ученые), зарегистрированные на прифронтовых территориях - могут получить кредит под 3%;
- другие граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, могут получить кредит под 7%.
При этом максимальная стоимость жилья должна быть до 2 млн гривен.
Кроме того, для ВПЛ - оно должно быть не старше 20 лет.
Для граждан с прифронтовых территорий - работают действующие правила "єОселя":
- не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях;
- не старше 3 лет - для жилья вне их и для всех других граждан, которым "єОселя" доступна под 7%.
Отмечается также, что все заявители должны соответствовать условиям участия в программе "єОселя".
Общие условия кредитования и участия в программе (инфографика: ukrfinzhytlo.in.ua/e-oselia)
Как стать участником программы и получить компенсацию
Для того чтобы получить компенсацию в рамках программы "єОселя" украинцам необходимо:
- подать заявку на "єОселя" в приложении "Дія";
- получить положительное решение;
- выбрать банк для получения кредита;
- предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства.
После этого банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины. ПФУ, в свою очередь, проверяет представленные данные на соответствие условиям компенсационной программы.
"После подтверждения можно оформить кредит с компенсацией", - подытожили в Минэкономики.
