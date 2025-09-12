ua en ru
"єОселя" для ВПЛ и прифронтовых жителей: как купить жилье с государственной компенсацией

Пятница 12 сентября 2025 07:30
"єОселя" для ВПЛ и прифронтовых жителей: как купить жилье с государственной компенсацией В "єОселя" заработал механизм компенсации для ВПЛ и прифронтовых жителей (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В рамках программы "єОселя" в Украине начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Что такое "єОселя" и с какими банками сотрудничает

"єОселя" - это программа доступного ипотечного кредитования жилья (предоставляет возможность приобрести жилье под льготные процентные ставки) для определенных категорий граждан Украины.

Она является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание благоприятных условий для развития производства.

Программа стартовала в октябре 2022 года, а реализуют ее Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" являются: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK і "Радабанк".

Что и когда изменилось в условиях программы

С 10 сентября 2025 года в рамках программы "єОселя" начал действовать механизм компенсации:

"Мы понимаем, насколько сложно самостоятельно решить жилищный вопрос людям, которые потеряли дом из-за оккупации или боевых действий на прифронтовых территориях. Поэтому государство берет на себя часть расходов, чтобы сделать ипотеку для них более доступной", - сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Он добавил, что это - не только о социальной поддержке, но и об экономике.

"Мы формируем спрос на жилье, что в свою очередь стимулирует строительную отрасль и смежные производства", - отметил чиновник.

В Минэкономики объяснили, что компенсация от государства по программе "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий заработает после урегулирования механизма взаимодействия между Пенсионным фондом (ПФУ) и банками-партнерами.

Кто может воспользоваться новым механизмом и что он предусматривает

Воспользоваться новым механизмом компенсации могут граждане, которые имеют статус ВПЛ или зарегистрированы на прифронтовой территории.

При этом ни они, ни члены их семей не должны:

  • владеть жильем на подконтрольной Украине территории;
  • осуществлять отчуждение жилья в течение последних 36 месяцев.

"Исключение - если это жилье расположено на территории, где продолжаются боевые действия, на оккупированной территории или на территории боевых действий, где работают государственные электронные сервисы", - отметили в Минэкономики.

Сообщается, что новый механизм предусматривает:

  • возмещение 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% стоимости жилья);
  • 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. гривен общего годового платежа);
  • до 40 тыс. гривен на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки (комиссий, сборов и страховых платежей).

Какие кредиты можно получить и каковы требования к жилью

В соответствии с условиями программы:

  • ВПЛ - могут получить кредит под 7%;
  • граждане льготных категорий (военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, медики, педагоги, ученые), зарегистрированные на прифронтовых территориях - могут получить кредит под 3%;
  • другие граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, могут получить кредит под 7%.

При этом максимальная стоимость жилья должна быть до 2 млн гривен.

Кроме того, для ВПЛ - оно должно быть не старше 20 лет.

Для граждан с прифронтовых территорий - работают действующие правила "єОселя":

  • не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях;
  • не старше 3 лет - для жилья вне их и для всех других граждан, которым "єОселя" доступна под 7%.

Отмечается также, что все заявители должны соответствовать условиям участия в программе "єОселя".

&quot;єОселя&quot; для ВПЛ и прифронтовых жителей: как купить жилье с государственной компенсациейОбщие условия кредитования и участия в программе (инфографика: ukrfinzhytlo.in.ua/e-oselia)

Как стать участником программы и получить компенсацию

Для того чтобы получить компенсацию в рамках программы "єОселя" украинцам необходимо:

  • подать заявку на "єОселя" в приложении "Дія";
  • получить положительное решение;
  • выбрать банк для получения кредита;
  • предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства.

После этого банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины. ПФУ, в свою очередь, проверяет представленные данные на соответствие условиям компенсационной программы.

"После подтверждения можно оформить кредит с компенсацией", - подытожили в Минэкономики.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько денег нужно собрать для первого взноса по "єОселя".

Кроме того, мы объясняли, насколько подорожала аренда квартир в Украине и какие города бьют рекорды по ценам.

Читайте также, как Государственная служба занятости оказывает комплексную поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - помогает найти работу с жильем, овладеть новыми профессиональными навыками, развить собственные бизнес-идеи и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

