В Киеве появятся цифровые пропуска для движения водителей ночью: когда заработают изменения
В Киеве введут цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств во время действия комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска
Согласно информации КГГА, цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа будут действовать в столице с 2026 года.
Соответствующее решение приняли на Совете обороны города Киева.
Уточняется, что Киевской городской военной администрации поручили при этом:
- совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ - разработать и утвердить приказ и порядок их использования;
- обратиться в областную администрацию - с предложением ввести цифровые пропуска также и в Киевской области.
Сообщается, что должна быть также создана и внедрена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками для проезда транспортных средств.
Кто имеет право использовать спецпропуск
В завершение киевлянам и гостям города напомнили, что комендантский час в столице продолжается:
- с 00:00;
- до 5:00.
"В это время пропусками для перемещения автомобилей и спецтранспорта в комендантский час могут пользоваться лица, работающие в секторе безопасности и обороны Украины и на объектах критической инфраструктуры города", - подытожили в пресс-службе КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запланировали проверку спецпропусков, выданных для передвижения ночью.
Кроме того, руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что работает над внедрением процесса цифровизации, который позволит полностью отменить бумажные пропуска.
Читайте также, есть ли в Украине наказание для нарушителей комендантского часа и что предлагает изменить Кабинет министров.