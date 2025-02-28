В Киеве проверят спецпропуска, выданные для передвижения ночью: что известно

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал проверку специальных пропусков, выданных гражданам для передвижения в столице во время действия комендантского часа. Некоторые из них могут быть изъяты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера КГВА Евгения Иевлева в эфире "Новини.LIVE".

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Что известно о проверке спецпропусков в Киеве

Представитель Киевской городской военной администрации сообщил, что вопрос со специальными пропусками на самом деле "очень глубокий".

"И здесь вопрос даже не только в формальности, сколько еще и в морали - равны или не равны люди между собой", - уточнил Иевлев.

По его словам, КГВА сейчас известны определенные цифры: "что Киевская городская государственная администрация выдала около 9 тысяч таких пропусков".

"И мы имеем основания считать, как Киевская городская военная администрация, что какое-то количество этих пропусков было выдано, скажем так, людям, которые не совсем нуждаются в передвижении в комендантский час", - подчеркнул спикер.

Учитывая это, главой КГВА Тимуром Ткаченко была инициирована проверка "всех таких пропусков".

"В результате этой проверки пропуска будут изъяты. Есть определенный алгоритм выработанный. Этот вопрос также поднимется на ближайшем заседании Совета обороны Киева", - рассказал Иевлев.

Он сообщил, что:

во-первых, эти пропуска будут изъяты;

во-вторых - в дальнейшем уже почти разработан алгоритм, по которому будут выдаваться такие пропуска.

"Я сейчас не хочу раскрывать всех наработок, потому что будет хороший продукт, который мы предложим горожанам", - подчеркнул представитель КГВА.

В то же время он отметил, что "такие пропуска будут точно попадать в руки тем людям, которые действительно нуждаются в передвижении в комендантский час по территории города Киева".

Правила комендантского часа и получения пропусков

Комендантский час в Киеве, введенный на фоне полномасштабного вторжения РФ, длится с 00:00 до 05:00.

В это время горожанам и гостям столицы:

запрещено находиться на улице;

запрещено находиться в общественных местах;

запрещено перемещаться транспортом без спецпропуска;

запрещено перемещаться пешком;

необходимо соблюдать режим светомаскировки.

Выходить из дома можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия - в случае объявления воздушной тревоги.

За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей могут задерживать и доставлять в подразделения Национальной полиции Украины.

Учет и выдачу пропусков, дающих право на передвижение транспортными средствами во время комендантского часа, обеспечивает Военный комендант города Киева - начальник Центрального управления Военной службы правопорядка (по городу Киеву и Киевской области).

Спецпропуска могут выдавать тем, кто работает в секторе безопасности и обороны Украины, на критической инфраструктуре города и в органах государственной власти.

С 23 сентября 2024 года в Киеве изменили формат спецпропусков. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил тогда, что "периодическое обновление пропусков - вынужденный шаг, который повышает гарантию, что пропусками пользуются только те, кто действительно имеет на это основания".

Стоит отметить также, что спецпропуска нельзя размещать под лобовым стеклом машины или на другом видном месте. Их необходимо предъявлять исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.