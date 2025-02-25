Есть ли в Украине наказание для нарушителей комендантского часа: ответ Нацполиции

В Украине за три года полномасштабной войны так и не была введена ответственность за нарушение комендантского часа. Полиции всегда приходится отпускать нарушителей.

Он сообщил, что комендантский час помог в уменьшении количества преступлений. Люди на улице после полуночи, по его словам, слишком привлекают внимание полицейских, что увеличивает риски быть пойманными у тех же грабителей.

"Но, к сожалению, законодатель нас не поддержал по установлению ответственности за нарушение комендантского часа. И фактически пока с такими нарушителями мы ничего сделать не можем. Например, во время комендантского часа по городу едет какой-то байкер, у которого ревет двигатель как у иранского "мопеда", мы ему пытаемся что-то объяснить, но они все очень грамотные. Там начинается "причина остановки" и так далее", - поделился Цуцкиридзе.

Он отметил, что были случаи, когда полицейские доставляли в отделение нарушителей для профилактических бесед, но всегда отпускали.

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине введен из-за военного положения в стране. Временные промежутки, в которые вводятся ограничения каждый регион вводит на свое усмотрение. В частности, в Киеве комендантский час действует с полуночи до 5 утра. Комендантский час на данный момент введен во всех областях Украины, исключением является Закарпатская область.

О том, какие правила действуют в коментансткий час и можно ли ночью выходить на улицу - читайте в материале РБК-Украина.