Кабмин предлагает штрафовать украинцев за нарушение комендантского часа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram .

Законопроект предлагает добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью, которая установит административную ответственность за нарушение правил военного положения.

Речь идет о таких нарушениях, как въезд или пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных пропусков или удостоверений.

Также документом предусматривается ответственность за нарушение комендантского часа - запрета находиться на улице или в других общественных местах в определенное время без специального разрешения.

Кроме того, в статью 262 Кодекса предлагается внести изменения, которые дадут полиции право задерживать нарушителей.

Конкретный размер штрафов, который предлагает ввести правительство, пока неизвестен.

Что грозит за нарушение комендантского часа сейчас

По состоянию на сегодня за нарушение комендантского часа возможны наказания по общим нормам.

В частности, если лицо не выполняет законные требования полицейского, составляется протокол по ст. 185 КУоАП ("злостное неповиновение"). По этой статье возможны:

штраф от 136 до 255 грн;

общественные работы: 40–60 часов;

исправительные работы: 1–2 месяца с удержанием 20% заработка;

административный арест до 15 суток.

Специальной статьи о штрафах за нарушение комендантского часа пока нет.