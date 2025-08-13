Пропуска в комендантский час в Киеве. Реакция КГГА на заявление Ткаченко

КГГА предоставила главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко всю имеющуюся информацию по пропускам для передвижения в комендантский час в январе 2025 года, а также предложения по цифровизации процессов.

"Хочу внести ясность относительно информации о пропуске для передвижения во время комендантского часа. Из социальных сетей стало известно, что начальник КГГА недоволен предоставленной ему информацией. Однако по его просьбе КГГА предоставила всю имеющуюся информацию еще в начале 2025 года. Вместе с предложениями, как цифровизировать этот процесс. Как руководитель аппарата, я неоднократно лично поднимал перед начальником КГГА вопрос о необходимости цифровизации выдачи пропусков. Однако эти предложения до сих пор остаются без рассмотрения", - отметил Дмитрий Загуменный.

Он напомнил, что ныне действующие пропуска введены в действие 23 сентября 2024 года. Их общий напечатанный тираж - 57 тысяч. До того, с 2022 года, форматы пропусков несколько раз обновляли.

"Право на выдачу пропусков для передвижения на время комендантского часа имеют Центральное управление Военной службы правопорядка, КГВА, КОГА, 12-й армейский Корпус Сухопутных войск ВСУ. Общий напечатанный тираж ныне действующих пропусков - 57 тысяч. С какой частью этих пропусков будет "разбираться" КГВА? Может, стоит не только публично говорить о том, что все мешают и неправильно выполняют поручения, но и конструктивно общаться и совместно работать на благо города и страны?" - добавил руководитель аппарата КГГА.

Напомним, ранее журналисты Bihus.info разоблачили в Киеве ночной рынок такси, который

работает во время комендантского часа.

После этого руководитель КГВА Тимур Ткаченко заявил, что работает над внедрением процесса цифровизации, которая позволит полностью отменить бумажные пропуска, и ему не хватает только информации от КГГА.

"Мы ведем переговоры со всеми ключевыми сервисами для легальной работы перевозок ночью исключительно под социальные нужды. Эта работа продолжается уже несколько месяцев. Мы осознаем прикладную и гражданскую важность. Просто пока не будет результата, считаю преждевременным об этом говорить", - добавил Ткаченко.