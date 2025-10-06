У Києві з'являться цифрові перепустки для руху водіїв вночі: коли запрацюють зміни
У Києві запровадять цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів під час дії комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Коли в Києві з'являться цифрові спецперепустки
Згідно з інформацією КМДА, цифрові перепустки для пересування під час комендантської години будуть діяти у столиці з 2026 року.
Відповідне рішення схвалили на Раді оборони міста Києва.
Уточнюється, що Київській міській військовій адміністрації доручили при цьому:
- спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ - розробити та затвердити наказ і порядок їх використання;
- звернутися до обласної адміністрації - із пропозицією запровадити цифрові перепустки також і в Київській області.
Повідомляється, що має бути також створена й впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.
Хто має право використовувати спецперепустку
Насамкінець киянам і гостям міста нагадали, що комендантська година у столиці триває:
- з 00:00;
- до 5:00.
"У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об'єктах критичної інфраструктури міста", - підсумували у прес-службі КМДА.
