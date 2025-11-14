В Киеве уже 36 пострадавших из-за ночного удара РФ, есть "тяжелые"
В Киеве по состоянию на вечер 14 ноября известно о 36 пострадавших в результате массированного удара РФ ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"От атаки врага минувшей ночью в столице пострадали 36 человек. Шесть из них находятся в стационарах", - рассказал Кличко.
Он уточнил, что пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии.
При этом, по словам городского главы, известно о шести погибших.
Ночной удар россиян
Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты запустили по Украине 19 ракет и 430 ударных беспилотников.
В частности, для атаки враг использовал аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистику "Искандер-М"/КN-23.
Основная масса ракет и беспилотников была запущена по Киеву. В столице были "прилеты" по многоэтажкам.
В частности, в Днепровском районе дрон ударил по пятиэтажному жилому дому. В результате атаки там начался сильный пожар. Спасатели начали эвакуацию людей, которые оказались заблокированными.
Также "прилеты" были по многоэтажках в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах, школе в Дарницком районе и больнице в Голосеевском районе.
Согласно последним данным, было известно о 35 пострадавших и шести погибших мирных жителях.
В Минобороны РФ, как обычно, заявили о том, что они якобы ударили по военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики, которые "обеспечивают их работу".
Детальнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.