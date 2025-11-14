В Киеве уже 36 пострадавших из-за ночного удара РФ, есть "тяжелые"

В Киеве по состоянию на вечер 14 ноября известно о 36 пострадавших в результате массированного удара РФ ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"От атаки врага минувшей ночью в столице пострадали 36 человек. Шесть из них находятся в стационарах", - рассказал Кличко. Он уточнил, что пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии. При этом, по словам городского главы, известно о шести погибших.