В Киеве уже 36 пострадавших из-за ночного удара РФ, есть "тяжелые"

Киев, Пятница 14 ноября 2025 20:36
UA EN RU
В Киеве уже 36 пострадавших из-за ночного удара РФ, есть "тяжелые" Фото: Россияне ударили по Киеву (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве по состоянию на вечер 14 ноября известно о 36 пострадавших в результате массированного удара РФ ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"От атаки врага минувшей ночью в столице пострадали 36 человек. Шесть из них находятся в стационарах", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии.

При этом, по словам городского главы, известно о шести погибших.

Ночной удар россиян

Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты запустили по Украине 19 ракет и 430 ударных беспилотников.

В частности, для атаки враг использовал аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистику "Искандер-М"/КN-23.

Основная масса ракет и беспилотников была запущена по Киеву. В столице были "прилеты" по многоэтажкам.

В частности, в Днепровском районе дрон ударил по пятиэтажному жилому дому. В результате атаки там начался сильный пожар. Спасатели начали эвакуацию людей, которые оказались заблокированными.

Также "прилеты" были по многоэтажках в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах, школе в Дарницком районе и больнице в Голосеевском районе.

Согласно последним данным, было известно о 35 пострадавших и шести погибших мирных жителях.

В Минобороны РФ, как обычно, заявили о том, что они якобы ударили по военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики, которые "обеспечивают их работу".

Детальнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

