У Києві вже 36 постраждалих через нічний удар РФ, є "важкі"
У Києві станом на вечір 14 листопада відомо про 36 постраждалих унаслідок масованого удару РФ уночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 осіб. Шестеро з них перебувають у стаціонарах", - розповів Кличко.
Він уточнив, що п'ятеро постраждалих - у важкому стані.
При цьому, за словами міського голови, відомо про шістьох загиблих.
Нічний удар росіян
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російські окупанти запустили по Україні 19 ракет і 430 ударних безпілотників.
Зокрема, для атаки ворог використовував аеробалістичні ракети "Кинджал" і балістику "Іскандер-М"/КN-23.
Основна маса ракет і безпілотників була запущена по Києву. У столиці були "прильоти" по багатоповерхівках.
Зокрема, у Дніпровському районі дрон вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки там почалася сильна пожежа. Рятувальники почали евакуацію людей, які опинилися заблокованими.
Також "прильоти" були по багатоповерхівках у Подільському, Святошинському, Деснянському, Солом'янському та Оболонському районах, школі в Дарницькому районі та лікарні в Голосіївському районі.
Згідно з останніми даними, було відомо про 35 постраждалих і шістьох загиблих мирних жителів.
У Міноборони РФ, як зазвичай, заявили про те, що вони нібито вдарили по військово-промислових підприємствах і об'єктах енергетики, які "забезпечують їхню роботу".
Детальніше про нічний удар російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.