В Киеве ночью будут промывать трубы: где воду из крана лучше не включать (адреса)

Среда 08 октября 2025 14:28
В Киеве ночью будут промывать трубы: где воду из крана лучше не включать (адреса) Некоторым из киевлян воду из крана ночью лучше не использовать (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

"Киевводоканал" запланировал в одном из районов столицы профилактическую промывку, поэтому у потребителей по некоторым адресам возможно уменьшение давления в водопроводных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЧАО "АК "Киевводоканал".

Где и когда именно запланировали промывку

Согласно информации "Киевводоканала", плановая профилактическая промывка запланирована в Оболонском районе города - для сетей 6-11 микрорайонов жилого массива "Оболонь".

Ее будут проводить в ночь:

  • со среды, 8 октября;
  • на четверг, 9 октября.

Уточняется, что работы будут продолжаться с 23:00 по 05:00 - чтобы не создавать неудобства жителям.

"Также в эти часы возможно уменьшение давления в водопроводных сетях", - сообщили жителям и гостям столицы.

По каким адресам возможно уменьшение давления

В "Киевводоканале" сообщили, что промывка является обязательным этапом надлежащего обслуживания сетей.

"Это помогает очистить трубы от осадка, который мог образоваться во время транспортировки воды. Промывка также способствует улучшению качества воды, в том числе в резервуарах, чтобы она не застаивалась", - объяснили украинцам.

Отмечается, что в зону работ попадут сети, находящиеся на улицах:

  • Зои Гайдай;
  • Левка Лукьяненко, 1-33/35;
  • Героев Днепра;
  • Озерная;
  • Северная;
  • Приречная;
  • Богатырская;
  • проспект Оболонский, 23-30/51, 26-58;
  • проспект Владимира Ивасюка, 35-65, 26-64.

Что советуют сделать потребителям

На протяжении времени выполнения работ "Киевводоканал" просит потребителей не использовать воду из крана:

  • для приготовления пищи;
  • для санитарно-гигиенических нужд.

Позже - после завершения профилактики - воду из крана нужно слить, пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха.

"И тогда пользоваться ею - вполне безопасно", - подытожили в частном акционерном обществе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Недавно в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что в результате наводнения или затопления в дома людей, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения могут попадать возбудители инфекционных болезней, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества.

Кроме того, украинцам посоветовали, как избежать опасности после потопа.

Читайте также, почему качество воды в Украине планируют проверять по новым правилам (и какие показатели могут отслеживать) и кому могут грозить новые штрафы за вред рекам и водоемам.

Киев Киевводоканал Оболонский район Водоснабжение Советы Трубы
