У Києві вночі промиватимуть труби: де воду з крана краще не вмикати (адреси)
"Київводоканал" запланував в одному з районів столиці профілактичну промивку, тож у споживачів за деякими адресами можливе зменшення тиску у водопровідних мережах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПрАТ "АК "Київводоканал".
Де й коли саме запланували промивку
Згідно з інформацією "Київводоканалу", планова профілактична промивка запланована в Оболонському районі міста - для мереж 6-11 мікрорайонів житлового масиву "Оболонь".
Її будуть проводити в ніч:
- з середи, 8 жовтня;
- на четвер, 9 жовтня.
Уточнюється, що роботи триватимуть з 23:00 по 05:00 - щоб не створювати незручності мешканцям.
"Також у ці години можливе зменшення тиску у водопровідних мережах", - повідомили мешканцям і гостям столиці.
За якими адресами можливе зменшення тиску
У "Київводоканалі" повідомили, що промивка є обов'язковим етапом належного обслуговування мереж.
"Це допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води. Промивка також сприяє покращенню якості води, у тому числі у резервуарах, щоб вона не застоювалась", - пояснили українцям.
Зазначається, що в зону робіт потраплять мережі, що знаходяться на вулицях:
- Зої Гайдай;
- Левка Лукяяненка,1-33/35;
- Героїв Дніпра;
- Озерна;
- Північна;
- Прирічна;
- Богатирська;
- проспект Оболонський, 23-30/51, 26-58;
- проспект Володимира Івасюка, 35-65, 26-64.
Що радять зробити споживачам
Впродовж часу виконання робіт "Київводоканал" просить споживачів не використовувати воду з крана:
- для приготування їжі;
- для санітарно-гігієнічних потреб.
Згодом - після завершення профілактики - воду з крана потрібно злити, допоки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.
"І тоді користуватися нею - цілком безпечно", - підсумували у приватному акціонерному товаристві.
