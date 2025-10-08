ua en ru
У Києві вночі промиватимуть труби: де воду з крана краще не вмикати (адреси)

Середа 08 жовтня 2025 14:28
UA EN RU
У Києві вночі промиватимуть труби: де воду з крана краще не вмикати (адреси) Декому з киян воду з крана вночі краще не використовувати (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

"Київводоканал" запланував в одному з районів столиці профілактичну промивку, тож у споживачів за деякими адресами можливе зменшення тиску у водопровідних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПрАТ "АК "Київводоканал".

Де й коли саме запланували промивку

Згідно з інформацією "Київводоканалу", планова профілактична промивка запланована в Оболонському районі міста - для мереж 6-11 мікрорайонів житлового масиву "Оболонь".

Її будуть проводити в ніч:

  • з середи, 8 жовтня;
  • на четвер, 9 жовтня.

Уточнюється, що роботи триватимуть з 23:00 по 05:00 - щоб не створювати незручності мешканцям.

"Також у ці години можливе зменшення тиску у водопровідних мережах", - повідомили мешканцям і гостям столиці.

За якими адресами можливе зменшення тиску

У "Київводоканалі" повідомили, що промивка є обов'язковим етапом належного обслуговування мереж.

"Це допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води. Промивка також сприяє покращенню якості води, у тому числі у резервуарах, щоб вона не застоювалась", - пояснили українцям.

Зазначається, що в зону робіт потраплять мережі, що знаходяться на вулицях:

  • Зої Гайдай;
  • Левка Лукяяненка,1-33/35;
  • Героїв Дніпра;
  • Озерна;
  • Північна;
  • Прирічна;
  • Богатирська;
  • проспект Оболонський, 23-30/51, 26-58;
  • проспект Володимира Івасюка, 35-65, 26-64.

Що радять зробити споживачам

Впродовж часу виконання робіт "Київводоканал" просить споживачів не використовувати воду з крана:

  • для приготування їжі;
  • для санітарно-гігієнічних потреб.

Згодом - після завершення профілактики - воду з крана потрібно злити, допоки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.

"І тоді користуватися нею - цілком безпечно", - підсумували у приватному акціонерному товаристві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Нещодавно в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що внаслідок повені або затоплення до помешкань людей, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб, а також небезпечні для здоров'я й життя хімічні речовини.

Крім того, українцям порадили, як уникнути небезпеки після потопу.

Читайте також, чому якість води в Україні планують перевіряти за новими правилами (та які показники можуть відстежувати) й кому можуть загрожувати нові штрафи за шкоду річкам і водоймам.

