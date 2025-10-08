У Києві вночі промиватимуть труби: де воду з крана краще не вмикати (адреси)

"Київводоканал" запланував в одному з районів столиці профілактичну промивку, тож у споживачів за деякими адресами можливе зменшення тиску у водопровідних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПрАТ "АК "Київводоканал".

Де й коли саме запланували промивку

Згідно з інформацією "Київводоканалу", планова профілактична промивка запланована в Оболонському районі міста - для мереж 6-11 мікрорайонів житлового масиву "Оболонь".

Її будуть проводити в ніч:

з середи, 8 жовтня;

на четвер, 9 жовтня.

Уточнюється, що роботи триватимуть з 23:00 по 05:00 - щоб не створювати незручності мешканцям.

"Також у ці години можливе зменшення тиску у водопровідних мережах", - повідомили мешканцям і гостям столиці.

За якими адресами можливе зменшення тиску

У "Київводоканалі" повідомили, що промивка є обов'язковим етапом належного обслуговування мереж.

"Це допомагає очистити труби від осаду, що міг утворитись під час транспортування води. Промивка також сприяє покращенню якості води, у тому числі у резервуарах, щоб вона не застоювалась", - пояснили українцям.

Зазначається, що в зону робіт потраплять мережі, що знаходяться на вулицях:

Зої Гайдай;

Левка Лукяяненка,1-33/35;

Героїв Дніпра;

Озерна;

Північна;

Прирічна;

Богатирська;

проспект Оболонський, 23-30/51, 26-58;

проспект Володимира Івасюка, 35-65, 26-64.

Що радять зробити споживачам

Впродовж часу виконання робіт "Київводоканал" просить споживачів не використовувати воду з крана:

для приготування їжі;

для санітарно-гігієнічних потреб.

Згодом - після завершення профілактики - воду з крана потрібно злити, допоки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.

"І тоді користуватися нею - цілком безпечно", - підсумували у приватному акціонерному товаристві.