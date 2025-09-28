Разрушенная пятиэтажка и обломки в нескольких районах: последствия атаки дронов на Киев

Российские ударные беспилотники атаковали Киев. В результате обстрела в одном из районов города частично разрушен жилой дом, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Городской голова отметил, что в Соломенском районе произошло падение обломков сбитого "Шахеда" на крышу пятиэтажного дома и на нежилую застройку.
"В Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме. Все службы направляются на место", - отметил Кличко.
Кроме того, отметил он, в Днепровском районе Киева в один из домов вызвали медиков.
Также зафиксировано падение обломков в Святошинском и Голосеевском районах столицы.
В КГГА сообщили, что угроза новых ударов с воздуха сохраняется.
"Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", - говорится в сообщении администрации.
Кличко сообщил, что сейчас выявлено по одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах.
"На местах работают на местах. Одного пострадавшего госпитализировали", - отметил мэр.
Мэр Киева опубликовал новые данные о последствиях атаки РФ. По состоянию на 05:45 известно по одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах. Одного раненого госпитализировали.
Также Кличко еще раз подтвердил, что в Соломенском районе из-за падения обломков дрона частично разрушен пятиэтажный дом.
Кроме того, падение обломков зафиксировали в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах. В частности:
Мэр Кличко сообщил, что в настоящее время в результате атаки на столицу в Киеве трое пострадавших. Они госпитализированы.
"Массированная атака на Киев продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - написал городской голова.
Мэр Киева сообщил о вызове медиков в Святошинский район.
Также, по словам Кличко, в Дарницком районе горит киоск. Экстренные службы направляются на место инцидента.
"Над Киевом несколько БПЛА и еще заходят ракеты на город. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.
В ночь на 28 сентября армия захватчиков массированно атакует Украину дронами "Шахед".
Одной из целей обстрела является Киев и Киевская область.
Кроме того, россияне ударили по стране ракетами "Кинжал". После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Также враг запустил по Украине крылатые ракеты со стратегической авиации. Они уже заходят в воздушное пространство страны.