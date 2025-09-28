Зруйнована п'ятиповерхівка та уламки в кількох районах: наслідки атаки дронів на Київ

Російські ударні безпілотники атакували Київ. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста частково зруйнований житловий будинок, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Міський голова зазначив, що в Соломʼянському районі сталося падіння уламків збитого "Шахеда" на дах пʼятиповерхового будинку та на нежитлову забудову.
"У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Всі служби прямують на місце", - зазначив Кличко.
Крім того, зазначив він, у Дніпровському районі Києва в один із будинків викликали медиків.
Також зафіксоване падіння уламків у Святошинському і Голосіївському районах столиці.
У КМВА повідомили, що загроза нових ударів з повітря зберігається.
"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні адміністрації.
Кличко повідомив, що наразі виявлено по одному постраждалому в Соломʼянському та Святошинському районах.
"На місцях працюють на місцях. Одного постраждалого госпіталізували", - зазначив мер.
Мер Києва опублікував нові дані про наслідки атаки РФ. Станом на 05:45 відомо по одному постраждалому в Солом'янському та Святошинському районах. Одного пораненого госпіталізували.
Також Кличко ще раз підтвердив, що у Солом'янському районі через падіння уламків дрону частково зруйновано п'ятиповерховий будинок.
Окрім того, падіння уламків зафіксували у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах. Зокрема:
Мер Кличко повідомив, що наразі внаслідок атаки на столицю у Києві троє постраждалих. Їх ушпиталено.
"Масована атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях!", - написав міський голова.
Мер повідомив про виклик медиків у Святошинський район.
Також, за словами Кличка, у Дарницькому районі палає кіоск. Екстрені служби прямують на місце інциденту.
"Над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.
В ніч на 28 вересня армія загарбників масовано атакує Україну дронами "Шахед".
Однією з цілей обстрілу є Київ та Київська область.
Крім того, росіяни вдарили по країні ракетами "Кинджал". Після цього у Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Також ворог запустив по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації. Вони уже заходять у повітряний простір країни.