Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зруйнована п'ятиповерхівка та уламки в кількох районах: наслідки атаки дронів на Київ

Фото: у столиці пошкоджено п'ятивопорховий житловий будинок (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерій Савицький

Російські ударні безпілотники атакували Київ. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста частково зруйнований житловий будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Міський голова зазначив, що в Соломʼянському районі сталося падіння уламків збитого "Шахеда" на дах пʼятиповерхового будинку та на нежитлову забудову.

"У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Всі служби прямують на місце", - зазначив Кличко.

Крім того, зазначив він, у Дніпровському районі Києва в один із будинків викликали медиків.

Також зафіксоване падіння уламків у Святошинському і Голосіївському районах столиці.

У КМВА повідомили, що загроза нових ударів з повітря зберігається.

"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні адміністрації.

Оновлено 05:40

Кличко повідомив, що наразі виявлено по одному постраждалому в Соломʼянському та Святошинському районах.

"На місцях працюють на місцях. Одного постраждалого госпіталізували", - зазначив мер.

Оновлено о 05:50

Мер Києва опублікував нові дані про наслідки атаки РФ. Станом на 05:45 відомо по одному постраждалому в Солом'янському та Святошинському районах. Одного пораненого госпіталізували.

Також Кличко ще раз підтвердив, що у Солом'янському районі через падіння уламків дрону частково зруйновано п'ятиповерховий будинок.

Окрім того, падіння уламків зафіксували у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах. Зокрема:

  • у Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих;
  • У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, – падіння уламків на дах багатоповерхівки.
  • у Святошинському - падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрону впали на двоповерхову нежитлову забудову.
  • у Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.
  • Екстрені служби працюють на місцях;

Оновлено 06:07

Мер Кличко повідомив, що наразі внаслідок атаки на столицю у Києві троє постраждалих. Їх ушпиталено. 

"Масована атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях!", - написав міський голова.

Оновлено 06:23

Мер повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

Також, за словами Кличка, у Дарницькому районі палає кіоск. Екстрені служби прямують на місце інциденту.

"Над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.

КиївВійна в УкраїніАтака дронів