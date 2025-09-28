Зруйнована п'ятиповерхівка та уламки в кількох районах: наслідки атаки дронів на Київ

Міський голова зазначив, що в Соломʼянському районі сталося падіння уламків збитого "Шахеда" на дах пʼятиповерхового будинку та на нежитлову забудову.

"У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Всі служби прямують на місце", - зазначив Кличко.

Крім того, зазначив він, у Дніпровському районі Києва в один із будинків викликали медиків.

Також зафіксоване падіння уламків у Святошинському і Голосіївському районах столиці.

У КМВА повідомили, що загроза нових ударів з повітря зберігається.

"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні адміністрації.

Оновлено 05:40

Кличко повідомив, що наразі виявлено по одному постраждалому в Соломʼянському та Святошинському районах.

"На місцях працюють на місцях. Одного постраждалого госпіталізували", - зазначив мер.

Оновлено о 05:50

Мер Києва опублікував нові дані про наслідки атаки РФ. Станом на 05:45 відомо по одному постраждалому в Солом'янському та Святошинському районах. Одного пораненого госпіталізували.

Також Кличко ще раз підтвердив, що у Солом'янському районі через падіння уламків дрону частково зруйновано п'ятиповерховий будинок.

Окрім того, падіння уламків зафіксували у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах. Зокрема:

у Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих;

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, – падіння уламків на дах багатоповерхівки.

у Святошинському - падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрону впали на двоповерхову нежитлову забудову.

у Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.

Екстрені служби працюють на місцях;

Оновлено 06:07

Мер Кличко повідомив, що наразі внаслідок атаки на столицю у Києві троє постраждалих. Їх ушпиталено.

"Масована атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях!", - написав міський голова.

Оновлено 06:23

Мер повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

Також, за словами Кличка, у Дарницькому районі палає кіоск. Екстрені служби прямують на місце інциденту.

"Над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.