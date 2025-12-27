ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Минобразования (фото)

Украина, Суббота 27 декабря 2025 16:15
В Киеве в результате атаки РФ повреждено здание Минобразования (фото) Фото: поврежденное здание МОН (facebook.com/andrey.vitrenko.7)
Автор: Наталья Кава

В субботу в результате вражеской атаки было повреждено одно из административных зданий Министерства образования и науки Украины в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко написал в Facebook.

"Среди работников министерства и посетителей пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы - продолжается разбор завалов и ликвидация последствий попадания", - написал Витренко

Витренко также отметил, что Минобразования уже принимает все необходимые организационные меры, чтобы обеспечить непрерывную работу ключевых функций ведомства в условиях временно ограниченного доступа к поврежденному зданию.

Фото: поврежденное здание МОН (facebook.com/andrey.vitrenko.7)

Напомним, во время российского обстрела Киева этой ночью и утром российская армия попала по общежитию Национального авиационного университета.

Обстрел Киева 27 декабря

В ночь с 26 на 27 декабря российские войска совершили масштабную атаку на Киев, применив ракеты и ударные беспилотники. В столице длительное время звучала воздушная тревога, силы противовоздушной обороны отрабатывали по вражеским целям.

В нескольких районах города зафиксировали перебои с электро- и теплоснабжением. Коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи ресурсов.

Городские власти призвали киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и во время повторных угроз немедленно направляться в укрытия.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время массированной атаки Россия выпустила по Украине 40 ракет и 519 ударных дронов. Украинская ПВО уничтожила 503 воздушные цели.

По состоянию на 15:50 известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, и погибшей и около пяти пострадавших в Киевской области.

При этом в Киеве уже четвертый раз был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Подробнее о двойном ударе РФ по Киеву - в материале РБК-Украина

