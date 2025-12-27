В Киеве четвертый раз за сегодня тревога: что произошло

В субботу днем, 27 декабря, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Предварительно, причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в 15:39.

Параллельно мониторинговые каналы информируют, что причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

В Воздушных силах тем временем информации пока не было, но около двух часов назад в области военные фиксировали дроны.

Также стоит отметить, что эта тревога уже не первая за эти сутки, а четвертая.

Обновлено в 16:04

Воздушные силы ВСУ сообщили, что кроме угрозы дронов появилась угроза баллистики с северо-востока.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:46 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.