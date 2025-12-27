Силы ПВО уничтожили более 500 воздушных целей РФ: есть попадание 10 ракет
В ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину, применив 40 ракет и 519 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 503 вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 26 декабря до утра 27 декабря противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Основное направление удара - Киевская область.
В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 559-ти средств воздушного нападения - 40 ракет и 519 дронов различных типов:
- 519 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым (около 300 из них - "Шахеды");
- 10 баллистических/аэробаллистических ракет "Искандер-М"/Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская, Брянская обл. РФ);
- 7 крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр" (район пуска - Ростовская область, акватория Черного моря);
- 21 крылатой ракеты Х-101 (районы пусков - воздушное пространство Вологодской обл. РФ);
- 2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 13:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушные цели:
- 474 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
- 6 баллистических/аэробаллистических ракет "Искандер-М"/Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К"/"Калибр";
- 19 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных дронов на 30-ти локациях, падение сбитых (обломки) - на 16 локациях.
"Кроме того, одна из ракет не достигла целей, информация о 15 (локально потерянных) дронов уточняется, несколько вражеских беспилотников в воздухе. Соблюдайте меры безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрел Украины 27 декабря
Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попал Киев и Киевская область.
В общем пострадали семь районов Киева, там возникли пожары, есть разрушения.
Известно об около 20 пострадавших в столице, среди них двое детей.
Также российские войска нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киевской области. Известно о пострадавших и одном погибшем.
В частности, под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.
По информации главы Киевской ОГА Николая Калашника, по состоянию на утро часть левобережья области остается без электроснабжения. Сейчас обесточены более 320 тысяч потребителей.
Без света остаются населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.
Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Также почти треть столицы осталась без теплоснабжения.
Подробнее о двойном ударе РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.