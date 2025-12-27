У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Міносвіти (фото)

У суботу внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко написав Facebook.

Нагадаємо, під час російського обстрілу Києва цієї ночі та ранку російська армія поцілила по гуртожитку Національного авіаційного університету.

Вітренко також зазначив, що Міносвіти вже вживає всіх необхідних організаційних заходів, аби забезпечити безперервну роботу ключових функцій відомства в умовах тимчасово обмеженого доступу до пошкодженої будівлі.

"Серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає. Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби - триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання", - написав Вітренко

Обстріл Києва 27 грудня

У ніч із 26 на 27 грудня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У столиці тривалий час лунала повітряна тривога, сили протиповітряної оборони відпрацьовували по ворожих цілях.

У кількох районах міста зафіксували перебої з електро- та теплопостачанням. Комунальні служби вже працюють над відновленням подачі ресурсів.

Міська влада закликала киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час повторних загроз негайно прямувати до укриттів.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час масованої атаки Росія випустила по Україні 40 ракет і 519 ударних дронів. Українська ППО знищила 503 повітряні цілі.

Станом на 15:50 відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, та загиблу та близько п'яти постраждалих у Київській області.

При цьому у Києві вже четвертий раз було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна