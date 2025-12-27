ua en ru
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Міносвіти (фото)

Україна, Субота 27 грудня 2025 16:15
UA EN RU
Фото: пошкоджена будівля МОН (facebook.com/andrey.vitrenko.7)
Автор: Наталія Кава

У суботу внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко написав Facebook.

"Серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає. Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби - триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання", - написав Вітренко

Вітренко також зазначив, що Міносвіти вже вживає всіх необхідних організаційних заходів, аби забезпечити безперервну роботу ключових функцій відомства в умовах тимчасово обмеженого доступу до пошкодженої будівлі.

Фото: пошкоджена будівля МОН (facebook.com/andrey.vitrenko.7)

Нагадаємо, під час російського обстрілу Києва цієї ночі та ранку російська армія поцілила по гуртожитку Національного авіаційного університету.

Обстріл Києва 27 грудня

У ніч із 26 на 27 грудня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У столиці тривалий час лунала повітряна тривога, сили протиповітряної оборони відпрацьовували по ворожих цілях.

У кількох районах міста зафіксували перебої з електро- та теплопостачанням. Комунальні служби вже працюють над відновленням подачі ресурсів.

Міська влада закликала киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час повторних загроз негайно прямувати до укриттів.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час масованої атаки Росія випустила по Україні 40 ракет і 519 ударних дронів. Українська ППО знищила 503 повітряні цілі.

Станом на 15:50 відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, та загиблу та близько п'яти постраждалих у Київській області.

При цьому у Києві вже четвертий раз було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна

