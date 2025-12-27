ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Повреждения в 7 районах, попадание в ДЕПО и общежитие: все о двойном ударе РФ по Киеву

Киев, Суббота 27 декабря 2025 09:48
UA EN RU
Повреждения в 7 районах, попадание в ДЕПО и общежитие: все о двойном ударе РФ по Киеву Фото: последствия обстрела Киева 27 декабря (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на субботу, 27 декабря, нанесла двойной комбинированный удар по Киеву. Россияне целились по энергетической инфраструктуре столицы.

РБК-Украина рассказывает, что известно о массированном ударе РФ этой ночью.

Главное:

  • Киев атаковали дроны и ракеты несколькими волнами;
  • разрушения есть в семи районах столицы;
  • ударами повреждены ДЕПО, общежитие НАУ, дом престарелых;
  • треть Киева - без теплоснабжения.

Первая волна обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе сил противовоздушной обороны, призвав жителей находиться в укрытиях. В Воздушных силах информировали о взлете носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - самолета МиГ-31К, а также фиксации нескольких скоростных целей в направлении Киева. Мониторинговые ресурсы также предполагали угрозу применения ракет типа "Искандер-К".

По данным журналистов РБК-Украина, в отдельных районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, под утро российские войска запускали ударные беспилотники с разных направлений - в городе прозвучало несколько серий взрывов.

Что известно о пострадавших

По словам городского головы, в результате атаки к медикам обратились пять человек. Четырех из них госпитализировали, еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

Последствия удара РФ

Как сообщили в ГСЧС, в Голосеевском районе падение беспилотника привело к возгоранию трех автомобилей на территории СТО - пожар уже ликвидирован. В Оболонском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар в трехэтажном частном жилом доме: загорелась крыша и второй этаж, тушение продолжается.

В Дарницком районе возник пожар в частном двухэтажном доме, спасатели работают на месте. Также фиксировался выезд на вызов по возгоранию авто после падения обломков БпЛА на проезжую часть - пожара не обнаружили, однако зафиксировали повреждения припаркованных машин и одного пострадавшего.

Вторая волна обстрела

Чем атаковали россияне

Около 06:30 стало известно о приближении к столице еще одной волны ракет и нескольких десятков ударных беспилотников. По предварительным оценкам, основной целью атаки могла быть энергетическая инфраструктура Киева и области.

Последствия атаки

По состоянию на 08:15 в столице зафиксированы пожары в Деснянском, Днепровском и Соломенском районах. В частности, в 08:30 сообщалось о возгорании на уровне четвертого этажа 18-этажного жилого дома в Днепровском районе, к месту происшествия направлялись экстренные службы. В Деснянском районе зафиксирован вызов медиков, еще по двум адресам бригады скорой выехали в Соломенский район.

В Дарницком районе возникла угроза распространения пожара на дом престарелых - предварительно, горели несколько частных домов. Спасатели эвакуировали десять жителей заведения. Также возгорание произошло в доме вблизи места попадания дрона, в частности на верхних этажах. В Днепровском районе зафиксировано попадание в ДЕПО.

А ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова подтвердила РБК-Украина, что попадание было в общежитие НАУ.

"Попало в шахту лифта, без пострадавших. В общежитии повыбивало окна", - рассказала Семенова.

Пострадавшие и работа служб

Сейчас известно об 11 пострадавших в результате воздушной атаки: в медучреждения столицы госпитализировали 8 человек.

Кличко также сообщил о других последствиях обстрела: в Голосеевском районе возник пожар, предварительно на территории СТО, в Оболонском районе обломки упали на территории дачного кооператива, а в Деснянском - на открытой местности. По его словам, все экстренные службы работают на местах.

Известно о травмировании по меньшей мере десяти человек в возрасте от 36 до 75 лет. Среди них двое несовершеннолетних - 9 и 16 лет

При подготовке материала использованы данные Воздушных сил, ГСЧС, КГВА, КГГА, мэра Киева Виталия Кличко, данные Нацполиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Блэкаут Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Гарантии безопасности, ЗАЭС и территории. Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа
Гарантии безопасности, ЗАЭС и территории. Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну