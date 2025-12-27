ua en ru
В Киеве во время атаки РФ повреждено общежитие НАУ

Киев, Суббота 27 декабря 2025 09:31
В Киеве во время атаки РФ повреждено общежитие НАУ Иллюстративное фото: в Киеве во время атаки РФ повреждено общежитие НАУ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Анастасия Рокитна

Во время российского обстрела Киева этой ночью и утром российская армия попала по общежитию Национального авиационного университета.

Это РБК-Украина подтвердила ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова.

"Попало в шахту лифта, без пострадавших. В общежитии повыбивало окна", - рассказала Семенова.

Также по ее словам, сегодня было повреждено здание Министерства образования и науки Украины. Однако по состоянию на 09:20 об этом официально не сообщалось.

Напомним, ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе россияне цинично ударили по общежитию одного из вузов на уровне 9-го этажа.

Обстрел Киева 27 декабря

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 27 декабря российские войска совершили масштабную атаку по Украине, применив различные виды вооружения. Под ударом, в частности, оказалась Киевская область.

В результате обстрела пострадал один человек - житель Ивано-Франковской области. Во время атаки он находился за рулем грузового автомобиля и получил осколочные ранения спины.

В Вышгороде взрывной волной выбило окна в многоэтажном доме. В Бориспольском районе зафиксировано повреждение производственных помещений и двух автомобилей. В Бучанском районе возник пожар на строительной площадке. В Обуховском районе повреждено здание коммунального предприятия одной из территориальных общин.

Напомним, той же ночью российские войска атаковали Киев ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В столице неоднократно раздавались мощные взрывы.

По информации журналистов РБК-Украина, в отдельных районах Киева наблюдались перебои с электроснабжением.

Кроме того, под утро российские войска снова запустили ударные дроны в направлении столицы с разных направлений - в городе прозвучало несколько серий взрывов.

