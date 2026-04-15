Война в Украине

Россия ночью атаковала Запорожье: возник масштабный пожар (фото и видео)

05:59 15.04.2026 Ср
Опубликованы фото и видео последствий вражеского удара по Запорожью
aimg Константин Широкун
Фото: Россия ночью атаковала Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Российские войска сегодня ночью, 15 апреля, атаковали Запорожье. В результате удара врага возник масштабный пожар, есть погибшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Враг атакует Запорожье. В результате обстрела в одном из жилых районов произошел пожар. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя", - сообщил Федоров.

По его словам, в результате вражеского обстрела загорелась автостоянка, также в областном центре под утро работали украинские силы ПВО.

Также сообщается, что враг атаковал остановку общественного транспорта в областном центре. Предварительно, есть пострадавшие.

"Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. В результате обстрела повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск", - отметил Федоров.

По его словам, погибла 74-летняя продавщица киоска. Пожары, возникавшие на местах атак уже ликвидированы.

Удары РФ по Украине в ночь на 15 апреля

Россияне сегодня ночью атакуют ряд южных, восточных и центральных областей Украины ударными беспилотниками.

Так, армия РФ сегодня ночью атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в административном здании возник пожар. Впоследствии глава Днепропетровской ОГА сообщил, что из-за вражеского обстрела получила ранения 29-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Кроме того, российские войска сегодня ночью, 15 апреля, атаковали Черкассы и область ударными беспилотниками. По словам главы Черкасской ОГА, по предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Также сообщалось о взрывах в Белой Церкви Киевской области, в Харьковской и Запорожской областях. Также в столичном регионе работали силы ПВО. В частности, в одном из жилых районов Запорожья произошел пожар.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир