Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян

07:36 15.04.2026 Ср
Украинские защитники неба отчитались, сколько ликвидировали ударных дронов врага
aimg Константин Широкун
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян Фото: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян (Getty Images)

Российские войска ночью запустили по Украине несколько баллистических ракет и более трех сотен ударных беспилотников. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 15 апреля противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с семи направлений, около 250 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 309 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 10 локациях.

"В воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Массированный удар РФ в ночь на 15 апреля

Армия РФ сегодня ночью атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в административном здании возник пожар. Впоследствии глава Днепропетровской ОГА сообщил, что из-за вражеского обстрела получила ранения 29-летняя женщина.

Кроме того, российские войска ночью атаковали Черкассы и область ударными беспилотниками. По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Также оккупанты под утро массированно ударили по Запорожью. В городе возникла серия пожаров, есть погибшая.

ПВО Ракетный удар Вторжение России в Украину ВСУ
