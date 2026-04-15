Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян

Российские войска ночью запустили по Украине несколько баллистических ракет и более трех сотен ударных беспилотников. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 15 апреля противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с семи направлений, около 250 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 309 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 10 локациях.

"В воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.