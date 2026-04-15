Черкассы под атакой дронов: есть пострадавшие, зафиксировано падение вражеских целей

05:26 15.04.2026 Ср
2 мин
Россияне ночью направили на Черкассы несколько ударных беспилотников
aimg Константин Широкун
Фото: россияне ночью атаковали Черкассы дронами (Getty Images)

Российские войска сегодня ночью, 15 апреля, атаковали Черкассы и область ударными беспилотниками, в результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.

Читайте также: Российские войска атаковали Днепр: что известно о последствиях (видео)

"Тяжелая ночь для Черкасской области: россияне направили на область ударные дроны. В частности, фиксируем падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре", - отметил Табурец.

По словам главы Черкасской ОГА, по предварительным данным, известно о трех пострадавших. На месте падения вражеских дронов работают все необходимые службы, детали станут известны позже.

Удары по Украине 14 и 15 апреля

Россияне сегодня ночью атакуют ряд южных, восточных и центральных областей Украины ударными беспилотниками.

Так, армия РФ сегодня ночью атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в административном здании возник пожар. Впоследствии глава Днепропетровской ОГА сообщил, что из-за вражеского обстрела получила ранения 29-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Также сообщалось о взрывах в Белой Церкви Киевской области, в Харьковской и Запорожской областях. Также в столичном регионе работали силы ПВО. В частности, в одном из жилых районов Запорожья произошел пожар.

Кроме того, вчера, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Пострадали 25 человек, среди них много "тяжелых". Также известно о пяти погибших. Взрывом также повреждены по меньшей мере три автомобиля.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта