Российские войска атаковали Днепр: что известно о последствиях (видео)

Российские войска сегодня ночью, 15 апреля, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Так, вчера, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Пострадали 25 человек, среди них много "тяжелых". Также известно о пяти погибших. Взрывом также повреждены по меньшей мере три автомобиля.

Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области ударными дронами различных типов, также часто используют баллистику и крылатые ракеты.

Также ранее сообщалось о взрывах в областном центре, мониторинговые паблики сообщали о движении ударных дронов в направлении города.

По словам главы Днепропетровской ОГА, предварительно, обошлось без пострадавших.

Также 13 апреля Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. "Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки состав обстреляли, однако никто не пострадал.

На фоне этих атак "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила о возможных эвакуациях во время угроз воздушных ударов.