ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российские войска атаковали Днепр: что известно о последствиях (видео)

03:49 15.04.2026 Ср
1 мин
В ОВА показали видео последствий вражеского удара
aimg Константин Широкун
Российские войска атаковали Днепр: что известно о последствиях (видео) Фото: российские войска атаковали Днепр (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска сегодня ночью, 15 апреля, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)

"Враг нанес удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания", - отметил Ганжа.

По словам главы Днепропетровской ОГА, предварительно, обошлось без пострадавших.

Также ранее сообщалось о взрывах в областном центре, мониторинговые паблики сообщали о движении ударных дронов в направлении города.

Удары россиян по Днепру и области

Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области ударными дронами различных типов, также часто используют баллистику и крылатые ракеты.

Так, вчера, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Пострадали 25 человек, среди них много "тяжелых". Также известно о пяти погибших. Взрывом также повреждены по меньшей мере три автомобиля.

Также 13 апреля Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. "Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки состав обстреляли, однако никто не пострадал.

На фоне этих атак "Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила о возможных эвакуациях во время угроз воздушных ударов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днипро обстріл Дніпра Вторжение России в Украину Дрони
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир