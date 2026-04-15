ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Война в Украине

Россияне ночью атаковали Днепр, Черкассы и Запорожье: что известно о последствиях ударов

07:10 15.04.2026 Ср
3 мин
В Днепре до сих пор горит админздание после обстрела, а в Запорожье враг попал по остановке транспорта
aimg Юлия Маловичко
Россияне ночью атаковали Днепр, Черкассы и Запорожье: что известно о последствиях ударов

Враг ночью 15 апреля нанес удар по украинским городам и населенным пунктам. Известно о пожарах, разрушениях и раненых в Запорожье, Днепре, Черкассах и Сумах.

РБК-Украина рассказывает, что известно об атаке по состоянию на утро.

Главное об обстреле ночью:

  • Днепр - в результате атаки дронов РФ в городе загорелось админздание, которое до сих пор тушат работники ГСЧС. Также известно о ранении 29-летней женщины;
  • Черкассы - в областном центре произошло падение вражеских целей в нескольких локациях. Известно о трех пострадавших;
  • Запорожье - известно о взрывах в городе, горящей автостоянке и ударе по остановке автотранспорта. Повреждено предприятие.

Днепр

После трех ночи стало известно об ударе оккупантов по Днепру - глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки произошло возгорание админздания. Также изуродована 9-этажная новостройка в центре города.

Среди раненых - 29-летняя женщина, медики оказали ей необходимую помощь.

Также в Telegram главы ОВА размещены кадры последствий атаки Днепра ночью 15 апреля:

Фото: атака на Днепр 15 апреля ночью (Днепропетровская ОВА)

Черкассы

Черкассы стали следующими после Днепра, где стало известно о последствиях удара россиян. Игорь Табурец, глава ОВА Черкасской области, сообщил в своем Telegram о последствиях обстрела беспилотниками - было зафиксировано падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре.

Тревогу объявляли, в частности, в Звенигородском и Золотоношском районах области. Насчет пострадавших - известно о трех людях, однако их состояние не уточняется.

Запорожье

Больше всего от атаки РФ ночью 15 апреля пострадало Запорожье. Глава ОВА Алексей Федоров предупреждал об угрозе дронов, КАБов и скоростных ракет по региону.

Взрывы в области прогремели около полуночи. После многочисленных сообщений о взрывах стало известно о пожарах. В результате обстрела РФ в Запорожье повредило автостоянку, предприятие, остановку, близлежащие жилые дома и киоск.

В результате погибла 74-летняя продавщица киоска, которая находилась в нем во время атаки.

Сумы

Утром среды стало известно о вражеском обстреле Сум - дрон попал в промзону города, спасатели ликвидировали возгорание. Впоследствии враг дважды повторно избивал по той же локации. Предварительно – без пострадавших.

Фото: работники ГСЧС на вызове в Сумах (ОВА Сумской области)

При подготовке материала использованы данные ГСЧС и областных администраций.

Напомним, в ночь на 14 апреля российские оккупанты запустили по Украине 4 ракеты и 129 дронов, из которых около 90 были "Шахедами". Больше всего пострадал юг Одесской области - в Измаильском порту было повреждено гражданское судно под флагом Панамы.

Тогда же российские дроны атаковали Кривой Рог - в городе была повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация обстріл Дніпра Война в Украине Атака дронов
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
