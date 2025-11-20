Главную елку страны посвятят фрескам Софии Киевской: киевлян приглашают украшать дерево

Главная елка страны в Киеве в этом году будет посвящена фрескам Софии Киевской. Искусственное 16-метровое дерево украсят 10 тысячами игрушек в натуральных, "древних" цветах, а возле него обустроят ларек с чаями и сладостями. Киевлян призывают присоединиться к созданию декора 26 ноября.

Концепция елки 2025-2026

В этом году главную елку страны традиционно установят на Софийской площади в Киеве. Огни на рождественско-новогоднем дереве зажгут 6 декабря, в День святого Николая.

"Елка будет без пафоса, но очень душевная. Тематика - фрески Софии Киевской. Основные цвета такие же, как на древних стенах собора - не яркие, а натуральные. Будут преобладать пастельные, зеленоватые, бирюзовые и матовые золотистые оттенки", - пояснил Добруцкий.

Гирлянды будут с теплым белым светом, а вся цветовая гамма елки гармонично будет сочетаться с Национальным заповедником.

"Хотим показать, что фрески всегда остаются, как и энергия мастеров, которые их создавали тысячелетия назад, независимо от того, каким бы слоем штукатурки не закрыли эти росписи. В этом году мы обращаемся к нашим истокам: есть фрески Софии, есть Украина - и нас не сломать", - пояснил Добруцкий.

Уютная атмосфера и угощение

Возле елки будет установлена один ларек, где будут продавать чаи и сладости.

"Это будет исключительно для детей. Там можно будет приобрести ароматные и полезные напитки по древним рецептам, такие как зимняя гербата, карпатские чаи с веточками вишни, яблони и т.д.", - отметил собеседник.

Киевлян и гостей города приглашают украшать елку

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в украшении главной елки. 26 ноября на Софийской площади декораторы будут устанавливать ствол дерева и раздавать веточки для украшения.

"У нас будет 10 тысяч игрушек, поэтому просим всех желающих присоединиться. Люди смогут сами украсить веточки, а мы потом прикрепим их к елке. Так каждый станет декоратором главного новогоднего дерева страны", - заявил Добруцкий.

На елку не потратят ни копейки из бюджета

Добруцкий также отметил, что на декор елки ни из городского, ни из государственного бюджета не пойдет ни копейки, как и все прошлые годы. Материал для декора предоставляет "Добропарк", а после демонтажа его вернут туда на хранение.

"Для нас главное, что мы не забываем традицию, что елка будет на центральной площади. Украинцы смогут прийти сюда, сфотографироваться в самом сердце Киева, сказать, что мы верим в будущее и у нас все будет хорошо", - добавил Добруцкий.