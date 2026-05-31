"Шахед" сжег дотла отделение "Новой Почты" в Днепре (видео)

Российские войска днем 31 мая ударили дроном по отделению Новой почты в Днепре. Здание выгорело дотла.

"Сегодня вражеским дроном было уничтожено отделение №1 Новой почты в Днепре. Здание выгорело дотла. Сотрудники не пострадали", - сообщили в компании. На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Отмечается, что подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания. "Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается. Компания, как всегда, компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений.

Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - добавили в Новой почте.